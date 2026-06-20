Στιγμές τρόμου για 16 άτομα που εγκλωβίστηκαν σε παιχνίδι λούνα παρκ στα 23 μέτρα ύψος στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Λούνα Παρκ

Στιγμές τρόμου για 16 άτομα που εγκλωβίστηκαν σε παιχνίδι λούνα παρκ στα 23 μέτρα ύψος στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Το παιχνίδι παρουσίασε ξαφνική βλάβη και χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης

Στιγμές τρόμου για 16 άτομα που εγκλωβίστηκαν σε παιχνίδι λούνα παρκ στα 23 μέτρα ύψος στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
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Στιγμές πανικού, τρόμου και αγωνίας έζησαν το βράδυ της Παρασκευής δεκάδες επισκέπτες στο θεματικό πάρκο Adventureland, στην Νέα Υόρκη, όταν ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του πάρκου σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας 16 άτομα εγκλωβισμένα σε μεγάλο ύψος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το βράδυ (τοπική ώρα), όταν το παιχνίδι «Wave Twister» παρουσίασε τεχνική βλάβη και ακινητοποιήθηκε, με τους επιβάτες του να παραμένουν παγιδευμένοι σε ύψος περίπου 23 μέτρων πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το δίκτυο FOX5.


Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρίσκονταν και μικρά παιδιά. Η ξαφνική ακινητοποίηση του παιχνιδιού προκάλεσε αναστάτωση, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δυνάμεις από τα πυροσβεστικά τμήματα του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ, του Γουέστ Μπάμπιλον και του Άμιτιβιλ, καθώς και η Αστυνομία της κομητείας Σάφολκ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκκένωση του πάρκου για λόγους ασφαλείας.



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Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και οι 16 αναβάτες διασώθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονγκ Άιλαντ.

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