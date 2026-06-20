Τραμπ: Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, εκτός κι αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ
Τραμπ: Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, εκτός κι αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ
Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι μέχρι τη λήξη της εκεχειρίας δεν θα υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ, εκτός κι αν υπάρξει αντίθετη απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δε θα επιβάλλονται «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά την περίοδο της εκεχειρίας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιβάλει χρεώσεις μετά τη λήξη της περιόδου, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συνολική συμφωνία.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δεν θα ισχύουν επιβαρύνσεις για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα υπάρχουν διόδια» για διάστημα 60 ημερών, ενώ πρόσθεσε πως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής «δεν θα υπάρχουν διόδια», εκτός εάν επιβληθούν από και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«ΔΕΝ θα υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ στο Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατάπαυσης του Πυρός και ΔΕΝ θα υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών, εκτός εάν επιβληθούν από και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για υπηρεσίες που παρέχονται ως Φύλακας Άγγελος στις χώρες της Μέσης Ανατολής για σκοπούς αποζημίωσης εξόδων τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος DJT»
Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τις ΗΠΑ ως «Guardian Angel» για τις χώρες της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική οικονομική επιβάρυνση θα σχετίζεται με «αποζημίωση κόστους» για παρελθόν, παρόν και μέλλον, στο πλαίσιο των υπηρεσιών ασφαλείας που –όπως ανέφερε– παρέχει η Ουάσινγκτον στην περιοχή.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ενεργειακή αγορά, με οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς διέλευσης να έχει άμεσες επιπτώσεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δεν θα ισχύουν επιβαρύνσεις για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα υπάρχουν διόδια» για διάστημα 60 ημερών, ενώ πρόσθεσε πως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής «δεν θα υπάρχουν διόδια», εκτός εάν επιβληθούν από και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«ΔΕΝ θα υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ στο Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατάπαυσης του Πυρός και ΔΕΝ θα υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών, εκτός εάν επιβληθούν από και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για υπηρεσίες που παρέχονται ως Φύλακας Άγγελος στις χώρες της Μέσης Ανατολής για σκοπούς αποζημίωσης εξόδων τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος DJT»
Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τις ΗΠΑ ως «Guardian Angel» για τις χώρες της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική οικονομική επιβάρυνση θα σχετίζεται με «αποζημίωση κόστους» για παρελθόν, παρόν και μέλλον, στο πλαίσιο των υπηρεσιών ασφαλείας που –όπως ανέφερε– παρέχει η Ουάσινγκτον στην περιοχή.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ενεργειακή αγορά, με οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς διέλευσης να έχει άμεσες επιπτώσεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.
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