Τραμπ: Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, εκτός κι αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι μέχρι τη λήξη της εκεχειρίας δεν θα υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ, εκτός κι αν υπάρξει αντίθετη απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες