Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Πάνω από 60 νεκροί σε νέο ξέσπασμα του ιού Εμπόλα στο Κονγκό
Πάνω από 60 νεκροί σε νέο ξέσπασμα του ιού Εμπόλα στο Κονγκό
Η χώρα έχει αντιμετωπίσει 16 ξεσπάσματα του θανατηφόρου ιού από το 1976
Επιδημία του ιού Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας.
Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 246 ύποπτα κρούσματα του θανατηφόρου αιμορραγικού πυρετού στην επαρχία Ιτούρι, η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αναφέρει ο Guardian.
Αξιωματούχοι του Αφρικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) δήλωσαν ότι ανησυχούν για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης. Στην περιοχή βρίσκονται πόλεις με ορυχεία και μεγάλη κινητικότητα ανθρώπων, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών.
Ο ιός Έμπολα έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, όπως το αίμα ή ο εμετός μολυσμένων ατόμων, ή με πτώματα, όπως κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για κηδείες.
Η ΛΔ του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει 16 ξεσπάσματα Έμπολα από τότε που ο ιός εντοπίστηκε εκεί το 1976. Συνήθως αφορούν κρούσματα του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια.
Ωστόσο, κατά το Africa CDC, οι πρώτες εξετάσεις υποδηλώνουν ότι το νέο ξέσπασμα αφορά διαφορετικό τύπο.
Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 246 ύποπτα κρούσματα του θανατηφόρου αιμορραγικού πυρετού στην επαρχία Ιτούρι, η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αναφέρει ο Guardian.
Αξιωματούχοι του Αφρικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) δήλωσαν ότι ανησυχούν για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης. Στην περιοχή βρίσκονται πόλεις με ορυχεία και μεγάλη κινητικότητα ανθρώπων, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών.
Ο ιός Έμπολα έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, όπως το αίμα ή ο εμετός μολυσμένων ατόμων, ή με πτώματα, όπως κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για κηδείες.
Η ΛΔ του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει 16 ξεσπάσματα Έμπολα από τότε που ο ιός εντοπίστηκε εκεί το 1976. Συνήθως αφορούν κρούσματα του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια.
Ωστόσο, κατά το Africa CDC, οι πρώτες εξετάσεις υποδηλώνουν ότι το νέο ξέσπασμα αφορά διαφορετικό τύπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα