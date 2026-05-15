Μικρό ελάφι βρήκε καταφύγιο στην είσοδο σπιτιού σε χωριό της Ιταλίας, δείτε βίντεο
Παρά την παρουσία των ιδιοκτητών, το ελαφάκι δείχνει απόλυτα ήρεμο και δεν απομακρύνεται από το σημείο

Ένα μικρό ελάφι έχει τραβήξει τα βλέμματα στο Βιλαλάγκο, ορεινό χωριό της περιφέρειας Αμπρούτσο στην Ιταλία, όπου η συνύπαρξη κατοίκων και ελαφιών αποτελεί... καθημερινότητα.

Το ζώο παραμένει εδώ και περισσότερο από ένα 24ωρο στην είσοδο κατοικίας, έχοντας βρει καταφύγιο κάτω από το στέγαστρο του σπιτιού για να προστατευθεί από τη βροχή και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Παρά την παρουσία των ιδιοκτητών, το ελαφάκι δείχνει απόλυτα ήρεμο και δεν απομακρύνεται από το σημείο. «Όταν χρειάζεται να μπούμε ή να βγούμε από το σπίτι, το προσπερνάμε και εκείνο παραμένει ήσυχο, χωρίς να δείχνει φόβο», δήλωσε ο Φράνκο Μαντσίνι, κάτοικος του χωριού.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με την οικογένεια, η μητέρα του μικρού ελαφιού εμφανίζεται κατά διαστήματα για να το θηλάσει και να το απομακρύνει προσωρινά από το σημείο. «Τη βλέπουμε να πλησιάζει κατά διαστήματα για να το ταΐσει και να το πάρει μια μικρή βόλτα, όμως όταν αρχίζει ξανά η βροχή το συνοδεύει κάτω από το στέγαστρό μας» ανέφεραν.

Ο Φράνκο Μαντσίνι σημείωσε ότι τα ελάφια έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων του χωριού, χωρίς ωστόσο να χάνεται ο σεβασμός προς την άγρια φύση. «Έχουν γίνει σχεδόν σαν κατοικίδια, αλλά συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως άγρια ζώα: δεν τους δίνουμε τροφή, δεν τα αγγίζουμε και ζούμε αρμονικά μαζί τους» είπε.
