Μικρό ελάφι βρήκε καταφύγιο στην είσοδο σπιτιού σε χωριό της Ιταλίας, δείτε βίντεο
Ένα μικρό ελάφι έχει τραβήξει τα βλέμματα στο Βιλαλάγκο, ορεινό χωριό της περιφέρειας Αμπρούτσο στην Ιταλία, όπου η συνύπαρξη κατοίκων και ελαφιών αποτελεί... καθημερινότητα.
Παρά την παρουσία των ιδιοκτητών, το ελαφάκι δείχνει απόλυτα ήρεμο και δεν απομακρύνεται από το σημείο. «Όταν χρειάζεται να μπούμε ή να βγούμε από το σπίτι, το προσπερνάμε και εκείνο παραμένει ήσυχο, χωρίς να δείχνει φόβο», δήλωσε ο Φράνκο Μαντσίνι, κάτοικος του χωριού.
Δείτε βίντεο:
Ο Φράνκο Μαντσίνι σημείωσε ότι τα ελάφια έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων του χωριού, χωρίς ωστόσο να χάνεται ο σεβασμός προς την άγρια φύση. «Έχουν γίνει σχεδόν σαν κατοικίδια, αλλά συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως άγρια ζώα: δεν τους δίνουμε τροφή, δεν τα αγγίζουμε και ζούμε αρμονικά μαζί τους» είπε.
Σύμφωνα με την οικογένεια, η μητέρα του μικρού ελαφιού εμφανίζεται κατά διαστήματα για να το θηλάσει και να το απομακρύνει προσωρινά από το σημείο. «Τη βλέπουμε να πλησιάζει κατά διαστήματα για να το ταΐσει και να το πάρει μια μικρή βόλτα, όμως όταν αρχίζει ξανά η βροχή το συνοδεύει κάτω από το στέγαστρό μας» ανέφεραν.
Da oltre 24 ore un cerbiatto dal tipico manto puntinato è accovacciato sull'uscio di una casa a Villalago, borgo montano d'Abruzzo noto per la convivenza tra cervi e abitanti. Incurante della presenza dei proprietari, l'animale ha trovato la sua 'casa' sull'uscio, dove trova… pic.twitter.com/G5VcLGvWge— La Stampa (@LaStampa) May 15, 2026
