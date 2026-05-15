Ιταλία: Υπό πίεση η Μελόνι για την απονομή χάρης σε πρωταγωνίστρια των πάρτι του Μπερλουσκόνι

Η αντιπολίτευση ζητά από την πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Δικαιοσύνης για ην απονομή χάρης στη Νικόλ Μινέτι, η οποία είχε καταδικαστεί για τον ρόλο της στη στρατολόγηση γυναικών για τα διαβόητα πάρτι του «Καβαλιέρε»

Σίλβιο Μπερλουσκόνι, επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. Στο επίκεντρο βρίσκεται



Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο κρίσεων τους τελευταίους μήνες, ωστόσο η υπόθεση Μινέτι εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό πολιτικό και θεσμικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.







Η Μινέτι έλαβε προεδρική χάρη νωρίτερα φέτος για ανθρωπιστικούς λόγους, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να φροντίσει ένα άρρωστο παιδί. Ωστόσο, η αιτιολόγηση της απόφασης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ζητά από τη Μελόνι να αποπέμψει τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο.







Το γραφείο του προέδρου της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, που ενέκρινε επισήμως τη χάρη τον Φεβρουάριο, ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης επείγουσες διευκρινίσεις έπειτα από ανησυχίες για πιθανές παρατυπίες στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη του αιτήματος. Οι ιταλικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Interpol για τη διερεύνηση της υπόθεσης.



Έρευνα της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano εξέτασε τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση Μινέτι, μεταξύ τους και εικασίες ότι ορισμένα από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν για την εξασφάλιση της χάρης ήταν ελλιπή ή ανακριβή.



Κλείσιμο Η εξέλιξη της Μινέτι Η Μπερλουσκόνι είχε αναδείξει από την αφάνεια τοποθετώντας τη στο δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου, εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της πολύχρονης δικαστικής υπόθεσης γύρω από τα πάρτι του πρώην πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένης και της δίκης για τη σχέση του με ανήλικη χορεύτρια νυχτερινού κέντρου, γνωστή ως «Ρούμπι η Καρδιοκλέφτρα».



Ύστερα από πολυετείς δικαστικές μάχες, η Μινέτι καταδικάστηκε σε φυλάκιση για μαστροπεία και υπεξαίρεση. Στα χρόνια που ακολούθησαν εγκαταστάθηκε στην Ουρουγουάη με νέο σύντροφο, κληρονόμο της εύπορης οικογένειας Τσιπριάνι, και υπέβαλε αίτημα χάρης επικαλούμενη ανθρωπιστικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι ο υιοθετημένος γιος της χρειαζόταν εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη.



Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποδέχθηκε το επιχείρημα, αφού προηγουμένως ζήτησε έλεγχο των πληροφοριών και τη νομική γνώμη του γενικού εισαγγελέα του Μιλάνου. Στη συνέχεια το υπουργείο ενέκρινε το αίτημα και διαβίβασε τον φάκελο στο γραφείο του Ματαρέλα, το οποίο έδωσε την τελική έγκριση.



Ωστόσο, το πολιτικό κόστος της απόφασης αυξάνεται ραγδαία, καθώς ιταλικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν πλέον τον ισχυρισμό ότι το παιδί της Μινέτι είχε εγκαταλειφθεί κατά τη γέννησή του.



Το πολύκροτο σκάνδαλο «μπούνγκα μπούνγκα» του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας,, επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης τηςΣτο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση προεδρικής χάρης προς τη Νικόλ Μινέτι , πρώην βοηθό οδοντιάτρου και στενή συνεργάτιδα του Μπερλουσκόνι, η οποία είχε καταδικαστεί για τον ρόλο της στη στρατολόγηση γυναικών για τα διαβόητα πάρτι στη Βίλα Τσερτόζα στη Σαρδηνία.Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο κρίσεων τους τελευταίους μήνες, ωστόσο η υπόθεση Μινέτι εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό πολιτικό και θεσμικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.Η Μινέτι έλαβε προεδρική χάρη νωρίτερα φέτος για ανθρωπιστικούς λόγους, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να φροντίσει ένα άρρωστο παιδί. Ωστόσο, η αιτιολόγηση της απόφασης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ζητά από τη Μελόνι να αποπέμψει τον υπουργό Δικαιοσύνης,Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, πάντως, έχει στηρίξει δημόσια τον υπουργό της. «Έχω εμπιστοσύνη στον Νόρντιο», δήλωσε, αποκλείοντας «οποιοδήποτε ενδεχόμενο παραίτησης».Το γραφείο του προέδρου της Ιταλίας,που ενέκρινε επισήμως τη χάρη τον Φεβρουάριο, ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης επείγουσες διευκρινίσεις έπειτα από ανησυχίες για πιθανές παρατυπίες στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη του αιτήματος. Οι ιταλικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Interpol για τη διερεύνηση της υπόθεσης.Έρευνα της εφημερίδαςεξέτασε τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση Μινέτι, μεταξύ τους και εικασίες ότι ορισμένα από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν για την εξασφάλιση της χάρης ήταν ελλιπή ή ανακριβή. Μινέτι , την οποία οείχε αναδείξει από την αφάνεια τοποθετώντας τη στο δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου, εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της πολύχρονης δικαστικής υπόθεσης γύρω από τα πάρτι του πρώην πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένης και της δίκης για τη σχέση του με ανήλικη χορεύτρια νυχτερινού κέντρου, γνωστή ωςΎστερα από πολυετείς δικαστικές μάχες, η Μινέτι καταδικάστηκε σε φυλάκιση για μαστροπεία και υπεξαίρεση. Στα χρόνια που ακολούθησαν εγκαταστάθηκε στην Ουρουγουάη με νέο σύντροφο, κληρονόμο της εύπορης οικογένειας, και υπέβαλε αίτημα χάρης επικαλούμενη ανθρωπιστικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι ο υιοθετημένος γιος της χρειαζόταν εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη.Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποδέχθηκε το επιχείρημα, αφού προηγουμένως ζήτησε έλεγχο των πληροφοριών και τη νομική γνώμη του γενικού εισαγγελέα του Μιλάνου. Στη συνέχεια το υπουργείο ενέκρινε το αίτημα και διαβίβασε τον φάκελο στο γραφείο του, το οποίο έδωσε την τελική έγκριση.Ωστόσο, το πολιτικό κόστος της απόφασης αυξάνεται ραγδαία, καθώς ιταλικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν πλέον τον ισχυρισμό ότι το παιδί της Μινέτι είχε εγκαταλειφθεί κατά τη γέννησή του.

Η ίδια απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αβάσιμους και επιζήμιους ισχυρισμούς». Ο δικηγόρος της, Εμανουέλε Φισικάρο, δήλωσε στο Politico ότι «τα δικαστικά έγγραφα διαψεύδουν όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στα μέσα ενημέρωσης».



Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά στα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα τη στιγμή της αξιολόγησης.



Επίθεση από την αντιπολίτευση Η αντιπολίτευση, ωστόσο, εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική. «Βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμη μία θεσμική, πολιτική και ηθική καταστροφή επί υπουργίας Νόρντιο», δήλωσε ο Νίκολα Φρατογιάνι.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το λαϊκιστικό Κίνημα Πέντε Αστέρων. Ο βουλευτής και πρώην εισαγγελέας Φεντερίκο Καφιέρο Ντε Ράχο δήλωσε ότι «ο Νόρντιο πρέπει να εξηγήσει πώς το υπουργείο του διαχειρίστηκε την υπόθεση της χάρης στη Μινέτι και στη συνέχεια να αποχωρήσει πριν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά».



Το υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε τις εκκλήσεις για παραίτηση, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός ενήργησε ορθά με βάση τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν και ότι δεν υπάρχει λόγος αποχώρησής του.



Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κρίσεων που έχουν πλήξει την αξιοπιστία και τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του Νόρντιο.



Τον Μάρτιο, οι ψηφοφόροι απέρριψαν συντριπτικά σε δημοψήφισμα τη βασική μεταρρύθμιση του υπουργείου για τα διοικητικά όργανα της Δικαιοσύνης, προκαλώντας μία από τις πιο ορατές πολιτικές ήττες της κυβέρνησης Μελόνι και οδηγώντας σε παραίτηση τον επικεφαλής του γραφείου του υπουργού.



Παράλληλα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και στενός σύμμαχος της Μελόνι, Αντρέα Ντελμάστρο Ντέλε Βεντόβε, αναγκάστηκε επίσης να παραιτηθεί εξαιτίας επιχειρηματικών σχέσεων με πρόσωπα που συνδέονταν με τη μαφία, ενισχύοντας το αφήγημα περί κακοδιαχείρισης και ελλιπούς εποπτείας.



Και διεθνείς αντιδράσεις για το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης Το υπουργείο είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και πέρυσι, όταν απελευθερώθηκε και επαναπατρίστηκε Λίβυος στρατηγός που καταζητούνταν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας — υπόθεση για την οποία η Ιταλία αντιμετωπίζει πλέον διαδικασία παράβασης.



Το γραφείο Τύπου του υπουργείου απέρριψε εκ νέου τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας στο Politico ότι «δεν υπάρχει ούτε τεχνικός-νομικός ούτε πολιτικός λόγος για παραίτηση του υπουργού».



Παράλληλα, επιχείρησε να περιορίσει την ευθύνη του υπουργείου στην υπόθεση Μινέτι, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του περιορίστηκε στη διοικητική διαδικασία και σε μια μη δεσμευτική γνωμοδότηση, ενώ η ευθύνη για την επαλήθευση των πληροφοριών ανήκε στην εισαγγελία και η τελική έγκριση στο προεδρικό γραφείο. «Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν ανάκληση της χάρης», ανέφερε.



Παρ' όλα αυτά, ακόμη και στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι η συσσώρευση κρίσεων καθιστά ολοένα και δυσκολότερη τη διαχείριση της κατάστασης.



Η ένταση αυξήθηκε μετά την απομάκρυνση δύο ανώτερων στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης τον Μάρτιο, με κυβερνητικό αξιωματούχο να περιγράφει κλίμα νευρικότητας και αστάθειας στο εσωτερικό της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Μελόνι εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις μετά το δημοψήφισμα και ότι «όλα μπορούν να συμβούν».



«Ο Μπερλουσκόνι στοιχειώνει τη Μελόνι» Για την Μελόνι, που έχει συνδέσει την πολιτική της εικόνα με την πειθαρχία και τη σταθερότητα, η αποσύνθεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης απειλεί να πλήξει αυτή την εικόνα και να επαναφέρει μνήμες της εποχής Μπερλουσκόνι, σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, Ντανιέλε Αλμπερτάτσι. «Με αυτό το σκάνδαλο, ο Μπερλουσκόνι επιστρέφει για να στοιχειώσει τη Μελόνι», σχολίασε.



Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Μελόνι συνεχίζει να προστατεύει τον Νόρντιο επειδή η αποπομπή ενός τόσο προβεβλημένου πρώην εισαγγελέα «θα αποτελούσε ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας» και θα προσέφερε μια καθαρή πολιτική νίκη στην αντιπολίτευση.



«Προσπαθεί να παρουσιάσει την υπόθεση ως κάτι σχετικά μικρό και να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες. Όμως τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον σώσει για πολύ ακόμη».



Για τη Μελόνι, το βασικό ερώτημα πλέον είναι πόση ακόμη πολιτική φθορά μπορεί να αντέξει η κυβέρνησή της ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς, με τη βαριά πολιτική κληρονομιά του Μπερλουσκόνι να επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο.