Τραμπ στο Fox: Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν
Τραμπ στο Fox: Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν
Είναι μια σημαντική δήλωση από τον Σι Τζινπίγκ και την έκανε με έμφαση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσον αφορά τη σύγκρουση με το Ιράν, τονίζοντας ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει όπλα στην Τεχεράνη.
Όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Σι Τζινπινγκ του υποσχέθηκε ότι «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν.
«Αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Το είπε σήμερα», είπε ο Τραμπ για να προσθέσει ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε «με έμφαση».
Αυτό που επισήμως έγινε γνωστό, είναι ότι ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει ότι η Κίνα συμφώνησε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, σε ό,τι αφορά την επίλυση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Σι Τζινπινγκ του υποσχέθηκε ότι «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν.
HANNITY: Did you discuss China's support for Iran with Xi?— Aaron Rupar (@atrupar) May 14, 2026
TRUMP: We discussed it. Uhhhh. I mean, when you say 'support,' they're not fighting a war with us or anything. He said he's not gonna give military equipment. That's a big statement. But at the same time he said they buy… pic.twitter.com/Lq677uoCfG
Αυτό που επισήμως έγινε γνωστό, είναι ότι ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει ότι η Κίνα συμφώνησε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, σε ό,τι αφορά την επίλυση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα