Το πρώτο σχόλιο της Μπριζίτ μετά το βιβλίο για το SMS του Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό: «Δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμανουέλ»

Εκπρόσωπος της κυρίας Μακρόν υποστήριξε ότι μίλησε με τον συγγραφέα του βιβλίου στις 5 Μαρτίου, διέψευσε τις πληροφορίες για το SMS «αλλά αυτό δεν μπήκε στο βιβλίο»

«Είσαι πολύ όμορφη»

Ο Ταρντίφ είπε ακόμα ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλλημένως. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στιλ "είσαι πολύ όμορφη" κτλ.».



«Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν σε εντάσεις που κατέληξαν με τον ιδιωτικό καβγά να γίνεται δημόσιος καθώς σε κάποιο σημείο υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια παρεξήγηση - μια ιδιαίτερα σοβαρή παρεξήγηση - που είχε τελειώσει. Μόνο που αυτό δεν συνέβη έτσι» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του Paris Match.







Στη συνέντευξή του ο Γάλλος δημοσιογράφος μετέφερε ότι στο Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας «έχουν μετανιώσει» για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησαν μετά το επεισόδιο: «Σήμερα έχουν μετανιώσει την αντίδρασή τους γιατί θα μπορούσαν τότε να είχαν περάσει την εικόνα ότι Μπριζίτ και Εμανουέλ Μακρόν ήταν ένα "κανονικό" και όχι τέλειο ζευγάρι. Αυτό άλλωστε ήταν το αφήγημα που μας έδιναν από την αρχή της θητείας Μακρόν».