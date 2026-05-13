O Μακρόν χόρεψε το Jerusalema σε σύνοδο στην Αφρική, δείτε βίντεο
Λίγα 24ωρα μετά το τραγούδι του σε σύνοδο στην Αρμενία, ο Γάλλος πρόεδρος αυτή τη φορά το έριξε στον... χορό
Άλλη μια καλλιτεχνική πλευρά του εαυτού του έδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε σύνοδο στην Αφρική.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Εμανουέλ Μακρόν χόρεψε το τραγούδι Jerusalema στο περιθώριο της Africa Forward Summit που διεξήχθη στο Ναϊρόμπι της Κένυας.
H σύνοδος Africa Forward Summit, η οποία φιλοξενείται από την Κένυα και τη Γαλλία συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επενδυτές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της καινοτομίας από την Αφρική και την Ευρώπη, με βασικό στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των δύο ηπείρων σε τομείς όπως το εμπόριο, οι υποδομές, η πράσινη ανάπτυξη, η τεχνολογία και οι επενδύσεις.
Στο πλαίσιο της συνόδου, Κένυα και Γαλλία έχουν ήδη υπογράψει σειρά διμερών συμφωνιών που αφορούν τις μεταφορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία και την εκπαίδευση.
🇰🇪🇫🇷 INSOLITE | Emmanuel Macron danse sur du Jerusalema au sommet Africa Forward à Nairobi. pic.twitter.com/30RnIcFvHb— Cerfia (@CerfiaFR) May 12, 2026
