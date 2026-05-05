Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ σε σύνοδο στην Αρμενία, δείτε βίντεο
Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ σε σύνοδο στην Αρμενία, δείτε βίντεο
Τον Γάλλο πρόεδρο συνόδευε στα ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασιγιάν
Μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του έδειξε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν, ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά στο τραγούδι παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.
Όπως σημειώνει ο Telegraph το τραγούδι που ερμήνευσε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.
Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.
Το La Bohème όπως το ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ
Κατά τη διάρκεια του δείπνου μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν, ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.
Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026
Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά στο τραγούδι παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.
🚨 ALERTE INFO 🇫🇷🇦🇲 Emmanuel Macron saisit le micro à Erevan et chante « La Bohème » lors d’un dîner d’État.— Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) May 5, 2026
Pashinyan l’accompagne à la batterie. pic.twitter.com/4o34FV7poY
Όπως σημειώνει ο Telegraph το τραγούδι που ερμήνευσε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.
Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.
Το La Bohème όπως το ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα