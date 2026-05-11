Σφαγή στη Νιγηρία καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία: Τουλάχιστον 100 άμαχοι νεκροί όταν στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αγορά
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφερε πως μεταξύ των νεκρών ήταν παιδιά και γυναίκες - Αρνούνται οι Ένοπλες Δυνάμεις ότι έγινε η επίθεση

Αεροσκάφη της νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν χθες Κυριακή πολυσύχναστη αγορά στην πολιτεία Ζάμφαρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 άμαχοι να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στη χώρα.

«Οι νιγηριανές Αρχές πρέπει να διερευνήσουν την αποτρόπαιη αεροπορική επιδρομή που σκότωσε χθες τουλάχιστον 100 αμάχους στην αγορά Τούμφα της περιοχής Ζούρμι στην πολιτεία Ζάμφαρα», υπογραμμίζει η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαχητικά αεροσκάφη εθεάθησαν γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής να πετούν πάνω από την αγορά και δυο ώρες αργότερα επέστρεψαν και τη βομβάρδισαν.

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως μεταξύ των νεκρών ήταν παιδιά και γυναίκες.

Το νιγηριανό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του πως τον Απρίλιο είχε σημειωθεί ανάλογο μακελειό σε αγορά της κοινότητας Τζίλι, στα διοικητικά όρια των πολιτειών Μπόρνο και Γιόμπε. Περισσότεροι από 100 άμαχοι έχασαν τότε τη ζωή τους εξαιτίας αεροπορικών επιδρομών που είχαν δεδηλωμένο στόχο την εξόντωση τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ.
