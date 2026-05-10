Νέο τελεσίγραφο Ιράν για Ορμούζ: «Δεν θα περνούν πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις»

Οι απειλές έρχονται στον απόηχο των επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον δυο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ έστειλε το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντησή της στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.



Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε ότι πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα βρεθούν, από τώρα, αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.









