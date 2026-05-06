Ο πόλεμος στο Ιράν πιθανό κίνητρο στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο ανταποκριτών, λέει κυβερνητική έκθεση
Έκθεση πληροφοριών από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρει ότι ο φερόμενος δράστης είχε πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα – Εξετάζονται αναρτήσεις κατά της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή
Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν ενδέχεται να αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν τον Κόουλ Άλεν στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που διαβιβάστηκε σε ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές ασφαλείας.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ανάλυσης του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, με ημερομηνία 27 Απριλίου, ο φερόμενος δράστης Κόουλ Άλεν είχε εκφράσει «πολλαπλές κοινωνικές και πολιτικές διαμαρτυρίες», ενώ εκτιμάται ότι ο πόλεμος με το Ιράν «ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση».
Η έκθεση βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του Άλεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ασκούσε κριτική στις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.
Το έγγραφο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Critical Incident Note» (σημείωμα σχετικά με κρίσιμο περιστατικό), αποκτήθηκε μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση διαφάνειας Property of the People και κοινοποιήθηκε στο Reuters.
Η έκθεση ρίχνει νέο φως στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για τα κίνητρα πίσω από την αποτυχημένη επίθεση που σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 25 Απριλίου.
Αν και τα συμπεράσματα χαρακτηρίζονται προκαταρκτικά, πρόκειται μέχρι στιγμής για την πιο σαφή ένδειξη ότι η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, ενδέχεται να λειτούργησε ως καταλύτης.
Νέα κατηγορία για επίθεση σε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας
Την Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε επιπλέον κατηγορία σε βάρος του Άλεν για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησε εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ελέγχου ασφαλείας.
Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και παράνομη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών μεταξύ πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.
Το FBI εξετάζει το ψηφιακό αποτύπωμα του υπόπτου
Οι αμερικανικές αρχές είχαν μέχρι τώρα δώσει περιορισμένες πληροφορίες για τα κίνητρα του Άλεν, αναφερόμενες κυρίως σε email που είχε αποστείλει σε συγγενείς του το βράδυ της επίθεσης.
Στο μήνυμα αυτό, το οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν «μανιφέστο», ο Άλεν φέρεται να εξέφραζε οργή απέναντι στην κυβέρνηση και να αναφερόταν στην επιθυμία του να στοχοποιήσει τον «προδότη» που εκφωνούσε ομιλία, χωρίς να κατονομάζει τον Τραμπ.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Άλεν «διαφωνούσε πολιτικά» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ήθελε «να αντεπιτεθεί απέναντι σε κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις που θεωρούσε ηθικά απαράδεκτες».
Το FBI πραγματοποιεί εκτεταμένο έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας και του ψηφιακού αποτυπώματος του υπόπτου, αναζητώντας σαφέστερα στοιχεία για τα κίνητρά του.
Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των διωκτικών αρχών που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξετάζονται αναρτήσεις σε λογαριασμό της πλατφόρμας Bluesky που συνδέεται με τον Άλεν, όπου τις εβδομάδες πριν από την επίθεση δημοσιεύονταν μηνύματα κατά του Τραμπ και της κυβέρνησής του. Οι αναρτήσεις περιλάμβαναν επικρίσεις για την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν, αλλά και σχόλια σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, τον Έλον Μασκ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός φέρεται επίσης να αναπαρήγαγε αναρτήσεις που ζητούσαν την παραπομπή του Τραμπ, μετά την απειλή του στις 7 Απριλίου ότι θα «καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό», λίγες ώρες πριν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.
Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και παλαιότερη ανάρτηση του 2024, στην οποία λογαριασμός που συνδέεται με τον Άλεν φαινόταν, μέσω αναφοράς σε βιβλικό εδάφιο, να χαρακτηρίζει τον Τραμπ «διάβολο» ως απάντηση σε μήνυμα της κόρης του, Τίφανι Τραμπ.
Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η ενδελεχής έρευνα της διαδικτυακής παρουσίας του υπόπτου αποσκοπεί και στην αποτροπή θεωριών συνωμοσίας, αντίστοιχων με εκείνες που είχαν κυκλοφορήσει μετά την επίθεση κατά του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024.
A K9 appeared to be suspicious of White House Correspondents' Dinner shooting suspect Cole Allen but was pulled away just seconds before Allen charged through security.
The dog was seen following Allen through a doorway but was pulled back by its handler.
Immediately after the… pic.twitter.com/fI8DeNRl7r
New images have been released by federal prosecutors showing the arsenal that Cole Allen had before attempting to assassinate President Trump.
