Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Άντονι Αλμπανέζι Αυστραλία

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση

Αυτό το απόθεμα θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κηροζίνης, σύμφωνα με τον Αλμπανέζι

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση
2 ΣΧΟΛΙΑ
H Αυστραλία, η οποία δεν διαθέτει εθνικά αποθέματα, θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευθεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

Αυτό το απόθεμα θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κηροζίνης, σύμφωνα με τον Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία είναι ένα από τα λίγα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δεν διαθέτει εθνικό απόθεμα, υπενθύμισε ο Αυστραλός υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.

«Απόλυτή μας προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε την Αυστραλία από τις χειρότερες επιπτώσεις αυτής της κρίσης», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Το Στενό του Ορμούζ, από όπου κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη ναυσιπλοΐα μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Απομονωμένη γεωγραφικά και διαθέτοντας μόνο δύο διυλιστήρια η Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αναταράξεις της παγκόσμιας τροφοδοσίας καυσίμων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν η Αυστραλία παρουσιάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

«Εξετάσαμε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προετοιμαστεί καλύτερα η Αυστραλία να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ», σημείωσε ο Μπόουεν. «Γνωρίζουμε ότι το διεθνές πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο ασταθές και όχι το αντίστροφο», πρόσθεσε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης