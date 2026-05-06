Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυρά 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης και ο πατέρας του - Οι δύο τραυματίες, ένας 11χρονος και ένας 45χρονος, έχουν δεχθεί σφαίρα στο πόδι - Ανεστάλησαν τα μαθήματα στην πολιτεία
Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.
Ο θετός πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.
BREAKING: 2 school officials dead and 2 injured after a 13-year-old boy stormed a school in Rio Branco, Acre, Brazil. pic.twitter.com/hU9QoDzRkl— Resist Wire (@ResistWire) May 5, 2026
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα.
Οι δύο νεκροί υπάλληλοι έχουν ταυτοποιηθεί ως Alzenir Pereira και Raquel Sales Feitosa, σύμφωνα με το g1. Οι δύο υπάλληλοι του ιδρύματος οι οποίοι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες από τις δυνάμεις ασφαλείας, επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον έφηβο που ευθύνεται για τους πυροβολισμούς, αφού παρατήρησαν ύποπτη δραστηριότητα μέσα στο σχολείο, δέχθηκαν πολλούς πυροβολισμούς και πέθαναν επί τόπου.
Σύμφωνα με τον διοικητή του BOPE (Τάγμα Ειδικών Επιχειρήσεων), Αντισυνταγματάρχη Felipe Russo, ο έφηβος χρησιμοποίησε ένα πιστόλι που ανήκε στον θετό πατέρα του, ο οποίος αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το όπλο κατασχέθηκε.
Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας 11χρονος μαθητής πυροβολήθηκε στον αριστερό μηρό. Επιπλέον, ένας 45χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε επίσης αφού δέχθηκε σφαίρα στο αριστερό πόδι. Και οι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σχολείο και μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Ρίο Μπράνκο
«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Um aluno de 13 anos atira em escola no Rio Branco (AC), mata 2 funcionárias e fere outras 2. Usou pistola do padrasto e se entregou.— Vlog do Marcone (@vlogdomarcone) May 5, 2026
Precisamos repensar a redução da maioridade penal. Deus conforte o coração dos familiares! pic.twitter.com/hQQDPCdz2J
Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.
Esse garoto de 13 anos entrou atirando no Instituto São José, em Rio Branco, e matou duas funcionárias. Ele usou a arma ilegal do padrasto.— Felipe Leme (@LEME12) May 5, 2026
Daqui a quatro anos ele estará solto, capaz de ganhar até série na netflix e virar "divo" na internet.
Duas pessoas morreram trabalhando… pic.twitter.com/XqpDVPS4XO
Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.
