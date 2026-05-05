Φορτηγό-οχηματαγωγό υπό αμερικανική σημαία διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Maersk
Το «Alliance Fairfax» πέρασε τη Δευτέρα από τα Στενά με συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό κολοσσό
Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως το Alliance Fairfax, υπό αμερικανική σημαία φορτηγό-οχηματαγωγό της θυγατρικής του Farell Lines, διέπλευσε χθες Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Maersk, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές.
Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
