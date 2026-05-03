Αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία έκανε το αεροπλάνο του Πέδρο Σάντσεθ
Το αεροσκάφος παρουσιάσε τεχνικό πρόβλημα - Η ισπανική αποστολή θα διανυκτερεύει στην τουρκική πρωτεύουσα και θα συνεχίσει το ταξίδι της τη Δευτέρα

Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προς την Αρμενία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, με την ισπανική αποστολή να διανυκτερεύει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Ερεβάν, όπου ο Σάντσεθ επρόκειτο να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. 

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προγραμματίζει να συνεχίσει το ταξίδι του τη Δευτέρα, μόλις επιλυθούν τα προβλήματα στο αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες της El Pais.
