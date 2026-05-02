Τραμπ: Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο

Στρατηγικά διλήμματα και διπλωματικές κινήσεις

«Προδοτικό» να λένε ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν

Η δήλωση αυτή έγινε μετά από την επιστολή που έστειλε προς το Κογκρέσο, στην οποία αναφέρει ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σταματήσει και ότι η εκεχειρία που είχε διαταχθεί στις 7 Απριλίου 2026, έχει παραταθεί. Η εκεχειρία, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση, με τις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις να μην ανταλλάσσουν πυρά από εκείνη την ημερομηνία.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην προθεσμία των 60 ημερών για την έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον επιθυμούσε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Ωστόσο, νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο είτε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους είτε να αιτηθεί παράταση 30 ημερών, επικαλούμενος «αναπόφευκτη στρατιωτική αναγκαιότητα» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Τα στρατηγικά διλήμματα

Εξοπλισμός συμμάχων και απόσυρση στρατιωτών από τη Γερμανία