«Ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει»: Ο Τραμπ επικαλείται την εκεχειρία, ώστε να παρακάμψει την έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των επιχειρήσεων
Το... τερτίπι του Αμερικανού προέδρου, έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο - Βάσει Συντάγματος, οι δυνάμεις των ΗΠΑ πρέπει να αποσυρθούν εντός 60 ημερών από την έναρξη στρατιωτικής εμπλοκής, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τη συνέχισή της
Τη θέση ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει «τερματιστεί» διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώνοντας επισήμως το Κογκρέσο, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη θεσμική σύγκρουση για την έγκριση της στρατιωτικής εμπλοκής, καθώς συμπληρώνεται το όριο των 60 ημερών, που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.
Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί, επιχειρώντας να βάλει «φρένο» στην πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου από το Κογκρέσο. Σύμφωνα με την επιστολή, την οποία εξασφάλισε το Politico, υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός με την Τεχεράνη ουσιαστικά «παγώνει» το χρονικό όριο των 60 ημερών, εντός του οποίου απαιτείται νομοθετική έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων.
«Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν από τις 7 Απριλίου 2026» αναφέρει ο Τραμπ στην επιστολή του, επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία έχει παραταθεί επ' αόριστον. «Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί» προσθέτει.
Ωστόσο, η επιστολή αυτή εστάλη προς τους νομοθέτες, σε μια συγκυρία όπου οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και συνεχίζεται ο στρατιωτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Η νέα πρόταση της Τεχεράνης, δε, δεν ικανοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο. «Έχουν κάνει πρόοδο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουν ποτέ εκεί» είπε χαρακτηριστικά. «Θέλουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος».
Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε ήδη προαναγγείλει τη νομική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, δηλώνοντας σε ακρόαση στη Γερουσία ότι η κατάπαυση του πυρός «σημαίνει ότι το χρονόμετρο των 60 ημερών σταματά».
Σύμφωνα με την αμερικανική συνταγματική πρόβλεψη, οι δυνάμεις των ΗΠΑ πρέπει να αποσυρθούν εντός 60 ημερών από την έναρξη στρατιωτικής εμπλοκής, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τη συνέχισή της. Η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει επιπλέον 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της αποχώρησης.
