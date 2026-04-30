Δείτε βίντεο: Με drone show ιδιοκτήτης απομακρυσμένου σπιτιού καθοδηγεί ντελιβερά στην Καλιφόρνια
Δείτε βίντεο: Με drone show ιδιοκτήτης απομακρυσμένου σπιτιού καθοδηγεί ντελιβερά στην Καλιφόρνια
Εντυπωσιακές εικόνες έχουν καταγραφεί από τη διαδρομή που ακολουθεί διανομέας φαγητού για να παραδώσει την παραγγελία σε κάτοικο που μένει σε απομακρυσμένη περιοχή στην Καλιφόρνια
Έναν ευφάνταστο, αλλά λίγο ακριβό τρόπο βρήκε κάτοικος απομακρυσμένης περιοχής στην Καλιφόρνια για να δίνει οδηγίες στους διανομείς φαγητού, που πάνε την παραγγελία σπίτι του.
Συγκεκριμένα, ο Τομ ΜπετΤζορτζ που ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι στην Κεντρική Καλιφόρνια κατέφυγε σε μια πρωτότυπη λύση, χρησιμοποιώντας drone show για να καθοδηγεί οδηγούς delivery που μπερδεύονταν και κατέληγαν σε λάθος είσοδο, παρά τις παρεμβάσεις στους χάρτες της Google.
Στο βίντεο που κατέγραψε drone, φαίνεται ένα εντυπωσιακό drone show να κατευθύνει έναν οδηγό που βρισκόταν κοντά στο να στρίψει σε λάθος δρόμο. Καθώς το όχημα πλησιάζει, τα drones σχηματίζουν οδηγίες στον αέρα, δίνοντας σαφή κατεύθυνση προς τη σωστή είσοδο, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και μηνύματα ενθάρρυνσης, όταν ο οδηγός προσεγγίζει το σωστό σημείο.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε ακόμη και πινακίδα στον δρόμο που δείχνει προς τη σωστή είσοδο. Τίποτα δεν λειτούργησε, οπότε σκεφτήκαμε ότι αυτό ίσως βοηθήσει».
Η ανάρτηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην κοινότητα του TikTok, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την πολυτέλεια και την οικονομική υπερβολή της λύσης.
«Έτσι δείχνεις ότι έχεις χρήματα χωρίς να το λες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να φτιάξει έναν καλύτερο δρόμο προς το σπίτι».
Συγκεκριμένα, ο Τομ ΜπετΤζορτζ που ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι στην Κεντρική Καλιφόρνια κατέφυγε σε μια πρωτότυπη λύση, χρησιμοποιώντας drone show για να καθοδηγεί οδηγούς delivery που μπερδεύονταν και κατέληγαν σε λάθος είσοδο, παρά τις παρεμβάσεις στους χάρτες της Google.
Στο βίντεο που κατέγραψε drone, φαίνεται ένα εντυπωσιακό drone show να κατευθύνει έναν οδηγό που βρισκόταν κοντά στο να στρίψει σε λάθος δρόμο. Καθώς το όχημα πλησιάζει, τα drones σχηματίζουν οδηγίες στον αέρα, δίνοντας σαφή κατεύθυνση προς τη σωστή είσοδο, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και μηνύματα ενθάρρυνσης, όταν ο οδηγός προσεγγίζει το σωστό σημείο.
Δείτε το βίντεο
A central California man came up with a creative, but very expensive, way to guide delivery drivers to his remote home in Linden, using drones to create signs and directions in the sky. pic.twitter.com/WBgl3s7qqQ— ABC News (@ABC) April 30, 2026
«Τίποτα δεν λειτούργησε»Σύμφωνα με το ABC News, ο ίδιος δήλωσε ότι οι οδηγοί διανομών συχνά εισέρχονταν σε λάθος ιδιωτικό δρόμο, παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει για τη διόρθωση του προβλήματος μέσω του Google Maps.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε ακόμη και πινακίδα στον δρόμο που δείχνει προς τη σωστή είσοδο. Τίποτα δεν λειτούργησε, οπότε σκεφτήκαμε ότι αυτό ίσως βοηθήσει».
Η ανάρτηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην κοινότητα του TikTok, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την πολυτέλεια και την οικονομική υπερβολή της λύσης.
«Έτσι δείχνεις ότι έχεις χρήματα χωρίς να το λες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να φτιάξει έναν καλύτερο δρόμο προς το σπίτι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα