Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συνεχιστούν οι διαμεσολαβητικές επαφές για την επίλυση του ουκρανικού
Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συνεχιστούν οι διαμεσολαβητικές επαφές για την επίλυση του ουκρανικού
Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για διατήρηση των επαφών, χωρίς ακόμη ημερομηνίες για νέες συνομιλίες ή επισκέψεις
Σε συνέχιση των προσπαθειών διαμεσολάβησης για την επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία συμφώνησαν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι, παρά τη συμφωνία για συνέχιση των επαφών, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για νέες συνομιλίες ή επισκέψεις εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων.
«Συμφωνήσαμε ότι οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα συνεχιστούν, οι επαφές θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.
Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν, που κράτησε περίπου 90 λεπτά, ήταν η 12η από την ημέρα που ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.
«Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων μπορούν να συντονιστούν πολύ γρήγορα», τόνισε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας πως οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, ενώ σημείωσε πως ο Πούτιν δεν έχει προσκαλέσει τον Τραμπ στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης της Ρωσίας.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι, παρά τη συμφωνία για συνέχιση των επαφών, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για νέες συνομιλίες ή επισκέψεις εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων.
«Συμφωνήσαμε ότι οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα συνεχιστούν, οι επαφές θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.
Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν, που κράτησε περίπου 90 λεπτά, ήταν η 12η από την ημέρα που ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.
«Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων μπορούν να συντονιστούν πολύ γρήγορα», τόνισε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας πως οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, ενώ σημείωσε πως ο Πούτιν δεν έχει προσκαλέσει τον Τραμπ στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης της Ρωσίας.
