Επιπλέον μέτρα για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας ανακοίνωσε η Βρετανία μετά τη χθεσινή επίθεση στο Λονδίνο

Η κυβέρνηση τηςανακοίνωσε σήμερα σειρά μέτρων για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η διάθεση επιπλέονκαι περισσότερες αστυνομικές περιπολίες, μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο εβραίων που σημειώθηκε χθες Τετάρτη στο Λονδίνο «Οι άνθρωποι αισθάνονται ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας. Είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε σε αυτό και γι' αυτό η κυβέρνηση διαθέτει 25 εκατομμύρια λίρες για να επενδύσει στην ασφάλεια της εβραϊκής μας κοινότητας. Αυτό θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ασφάλεια των συναγωγών, των σχολείων, των χώρων λατρείας και των κέντρων της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικώνστο Sky News.Χθες δύο εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία, στο βόρειο Λονδίνο, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό».Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά περιστατικών αντισημιτικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ίδια συνοικία της βρετανικής πρωτεύουσας όπου ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο θύματα, ηλικίας 76 και 34 ετών, νοσηλεύονται «σε σταθερή κατάσταση».Ο δράστης της επίθεσης, ένας 45χρονος Βρετανός που έχει γεννηθεί στη Σομαλία, συνελήφθη για, ενώ η αστυνομία επεσήμανε ότι έχει «ιστορικό σοβαρής βίας και».Σήμερα η Μάχμουντ διευκρίνισε ότι ο δράστης έφτασε στη χώρα «τη δεκαετία του 1990», όταν ήταν παιδί.Ο αρχιραβίνος της Βρετανίαςεκτίμησε ότι η βρετανική κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει περισσότερα και να μην περιοριστεί στα λόγια για να αντιμετωπίσει αυτού του είδους «το μίσος».Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ζήτησε να αναληφθεί επειγόντως δράση, λέγοντας ότι είναι πλέον «επικίνδυνο να περπατά κανείς ανοικτά ως εβραίος στους δρόμους» του Λονδίνου.«Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ , ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «εντελώς φρικιαστική».Παράλληλα η αστυνομία ερευνά αν τα περιστατικά εμπρησμών που καταγράφηκαν τον τελευταίο μήνα συνδέονται με το Ιράν, την ώρα που αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πληρεξούσιους για να διεξάγουν εχθρικές δραστηριότητες στη Βρετανία.

