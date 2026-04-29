Βίντεο: Ξεκίνησε το ταξίδι του Τίμι προς την ελευθερία, σε εξέλιξη η διάσωση φάλαινας
Ξεκίνησε το ταξίδι της η μαούνα που μεταφέρει στα ανοιχτά την φάλαινα που εξόκειλε για εβδομάδες στα παράλια της Γερμανίας, στη Βαλτική. Η φάλαινα που ονομάστηκε Τίμι, ξεκίνησε το ταξίδι της προς τη Βόρεια Θάλασσα και σήμερα έφτασε στα χωρικά ύδατα της Δανίας.
Η φάλαινα εντοπίστηκε να κολυμπά κοντά στις ακτές της Γερμανίας στη Βαλτική Θάλασσα στις 3 Μαρτίου, μακριά από το φυσικό της περιβάλλον στον Ατλαντικό. Η υγεία του θηλαστικού επιδεινώθηκε καθώς προσάραζε επανειλημμένα σε ρηχά νερά, ενώ οι ανεπιτυχείς προσπάθειες να την οδηγήσουν προς βαθύτερα νερά μεταδόθηκαν ζωντανά σε όλο τον κόσμο.
Οι διασώστες μετέφεραν την Τρίτη τη φάλαινα σε μια πλημμυρισμένη μαούνα χρησιμοποιώντας ιμάντες και ένα κανάλι που είχε προηγουμένως εκβαθυνθεί για να δημιουργηθεί δίοδος προς το σκάφος.
Η μεταφορά του Τίμι:
Ο υπουργός δήλωσε ότι η φάλαινα αναπαυόταν και ότι το βράδυ της Τρίτης έβγαλε ήχους, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν καλά.
Ο υπουργός είχε δώσει το πράσινο φως για την τελευταία προσπάθεια διάσωσης της φάλαινας, που προτάθηκε από μια ιδιωτική πρωτοβουλία, παρά τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας ότι αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για το ζώο.
Η συζήτηση για το αν πρέπει να την αφήσουν να πεθάνει ειρηνικά ή να προσπαθήσουν να τη βοηθήσουν να επιστρέψει στον Ατλαντικό Ωκεανό συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες.
«Κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στη Γερμανία, όπου έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια επιχείρηση διάσωσης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Till Backhaus, υπουργός Κλιματικής Προστασίας, Γεωργίας, Αγροτικών Περιοχών και Περιβάλλοντος του ομόσπονδου κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. «Και αυτό ήταν ένα πείραμα, και το πείραμα ήταν επιτυχές και αυτό είναι υπέροχο», συμπλήρωσε.
A barge carrying Timmy, the humpback whale that had been stranded in shallow waters near Germany since March, has started its journey toward the North Sea in the latest attempt to save the mammal. Read more: https://t.co/nJHRwsGYwd pic.twitter.com/kiyuz4bd2D— The Associated Press (@AP) April 29, 2026
