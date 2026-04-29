Selfie μισή ώρα πριν επιτεθεί στον Τραμπ έβγαλε ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο
ΚΟΣΜΟΣ
Πυροβολισμοί Ντόναλντ Τραμπ Κόουλ Άλεν

Ο 31χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός ενώ φαίνεται να έχει μαζί του όπλα, μαχαίρια και πυρομαχικά

5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία που τράβηξε ο ίδιος μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου του, περίπου 30 λεπτά πριν επιχειρήσει να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικές Αρχές στις ΗΠΑ.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν κινήθηκε με δύο πυροβόλα όπλα και πολλά μαχαίρια κατά του δείπνου στο οποίο παρίστατο και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε τη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα:

Ο 31χρονος δράστης της επίθεσης φαίνεται να χαμογελά, αναφέρει η New York Post. Φορά πουκάμισο και γραβάτα, ενώ φαίνεται να έχει μαζί του πολλά μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά δεμένα πάνω του.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν σε αίτηση για προδικαστική κράτηση ότι «περίπου στις 20:03, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό του για να τραβήξει μια φωτογραφία του εαυτού του στον καθρέφτη».

«Τα προγραμματισμένα email του κατηγορουμένου με το συνημμένο “Συγγνώμη και Επεξήγηση” στάλθηκαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 20:30», πρόσθεσαν. «Λίγο αργότερα, ο κατηγορούμενος όρμησε στο σημείο ελέγχου με ένα κυνηγετικό όπλο».

Τη Δευτέρα ο Άλεν παραπέμφθηκε σε δίκη και αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου που τιμωρείται με ισόβια και δύο κατηγορίες για κατοχή και χρήση όπλου με ποινές από 10 έτη έως και ισόβια.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης