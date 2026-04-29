Η βουλγαρική αστυνομία ανακάλυψε παράνομη μονάδα παραγωγής κάνναβης μέσα σε πρώην ορυχείο
Η αστυνομία στη Βουλγαρία απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τριών ατόμων και καταζητεί ένα τέταρτο, μετά από μια εν εξελίξει έρευνα για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που έφερε στο φως μια παράνομη μονάδα παραγωγής κάνναβης, που είχε δημιουργηθεί μέσα σε ένα πρώην ορυχείο ψευδαργύρου, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.
Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί περίπου 70 κιλά ναρκωτικών, 600.000 ευρώ σε μετρητά και 600 φυσίγγια, δήλωσε ο Εμίλ Μπορίσοφ, υποδιευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος.
«Το πρώην ορυχείο ήταν εξοπλισμένο με υποδομές υψηλής τεχνολογίας και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για μεγάλης κλίμακας παραγωγή που προοριζόταν για διακίνηση στο εξωτερικό», τόνισε ο Μπορίσοφ.
Το ορυχείο βρίσκεται κοντά στο χωριό Γκαρλιάνο, στους πρόποδες του βουνού Οσόγκοβο, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.
Οι αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα για να διαφανεί το πλήρες εύρος της παράνομης επιχείρησης μπορεί να διαρκέσει μήνες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα