Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας ξέθαψε το πτώμα της αδελφής του και το μετέφερε σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή
Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας ξέθαψε το πτώμα της αδελφής του και το μετέφερε σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή
Δεν είχε πιστοποιητικό θανάτου, λέει η τράπεζα που υπόσχεται τώρα να διαχειριστεί το αίτημά του κατά προτεραιότητα
Άνδρας που ζει σε αγροτική περιοχή της Ινδίας, επειδή αδυνατούσε να λάβει πιστοποιητικό θανάτου της αδελφής του, ξέθαψε τα λείψανά της και τα μετέφερε σε υποκατάστημα τράπεζας, για να αποδείξει ότι είναι νεκρή, ανέφερε η τράπεζα Overseas Bank.
Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα, στην ανατολική Ινδία, πήγε τη Δευτέρα στην τράπεζα για να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της νεκρής αδελφής του. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ποσό ήταν 20.000 ρουπίες (περίπου 180 ευρώ).
Εκεί όμως τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη «από τρίτο πρόσωπο, χωρίς επαρκείς αποδείξεις».
Οργισμένος, αφού του αρνήθηκαν τα χρήματα με το πρόσχημα ότι δεν είχε πιστοποιητικό θανάτου, ο Μούντα επέστρεψε λίγο αργότερα στο υποκατάστημα «μαζί με τα λείψανα της αδελφής του, που είχε ταφεί μερικές ημέρες νωρίτερα».
Πλάνα που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά κανάλια τον δείχνουν να μεταφέρει στον ώμο του κάτι που μοιάζει με πτώμα, εν μέρει τυλιγμένο σε έναν σάκο από πλαστικό.
«Δημιουργήθηκε αλγεινή κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε η τράπεζα, επιμένοντας ότι το συμβάν οφείλεται στην «έλλειψη ενσυναίσθησης» και την άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις πρέπουσες διαδικασίες. «Το αίτημά του θα το διαχειριστούμε κατά προτεραιότητα, μόλις εμφανίσει το πιστοποιητικό θανάτου».
Οι δηλώσεις γέννησης και θανάτου είναι υποχρεωτικές στην Ινδία, όμως τα έγγραφα δεν είναι πάντα εύκολο να εκδοθούν, ιδίως στις αγροτικές ζώνες, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να στερούνται τα πιστοποιητικά.
Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα, στην ανατολική Ινδία, πήγε τη Δευτέρα στην τράπεζα για να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της νεκρής αδελφής του. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ποσό ήταν 20.000 ρουπίες (περίπου 180 ευρώ).
Εκεί όμως τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη «από τρίτο πρόσωπο, χωρίς επαρκείς αποδείξεις».
Οργισμένος, αφού του αρνήθηκαν τα χρήματα με το πρόσχημα ότι δεν είχε πιστοποιητικό θανάτου, ο Μούντα επέστρεψε λίγο αργότερα στο υποκατάστημα «μαζί με τα λείψανα της αδελφής του, που είχε ταφεί μερικές ημέρες νωρίτερα».
Πλάνα που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά κανάλια τον δείχνουν να μεταφέρει στον ώμο του κάτι που μοιάζει με πτώμα, εν μέρει τυλιγμένο σε έναν σάκο από πλαστικό.
«Δημιουργήθηκε αλγεινή κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε η τράπεζα, επιμένοντας ότι το συμβάν οφείλεται στην «έλλειψη ενσυναίσθησης» και την άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις πρέπουσες διαδικασίες. «Το αίτημά του θα το διαχειριστούμε κατά προτεραιότητα, μόλις εμφανίσει το πιστοποιητικό θανάτου».
Οι δηλώσεις γέννησης και θανάτου είναι υποχρεωτικές στην Ινδία, όμως τα έγγραφα δεν είναι πάντα εύκολο να εκδοθούν, ιδίως στις αγροτικές ζώνες, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να στερούνται τα πιστοποιητικά.
