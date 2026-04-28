Τουλάχιστον επτά νεκροί από πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κτίριο στη Μόσχα με 200 άτομα
Διασώθηκαν περισσότεροι από 30 άνθρωποι- Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να φτάσουν στους επάνω ορόφους, ενώ ομάδες επιχείρησαν μέσα στο γεμάτο καπνούς κτίριο
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε ένα υπό κατασκευή κτίριο στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, πριν οι πυροσβέστες θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας τόνισαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα ημιτελές πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Αεροπόρτ, και εξαπλώθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο.
Περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν έως και 200 άτομα.
Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να φτάσουν στους επάνω ορόφους, ενώ ομάδες επιχείρησαν μέσα στο γεμάτο καπνούς κτίριο.
Εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας για κατασκευές και ανακριτές εργάζονται για να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.
The death toll from a fire in northern Moscow has risen to five. Nine people are being treated by medics, and 31 have been rescued, the Ministry of Emergency Situations reported.— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 28, 2026
A fire train has arrived to extinguish a large blaze in northern Moscow; emergency services say… pic.twitter.com/WhS2B2pJUa
April 28, 2026
There's a fucking fire in Moscow, three people have already died. We're still waiting. - Ukrainian News pic.twitter.com/2TgncUJdd3— CHRIS (@c_chris10) April 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα