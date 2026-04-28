Γαλλία: Επιτυχημένες οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες
Τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις φρεγάτες FDI που κατασκευάζονται για την Ελλάδα, αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ
«Επιτυχημένες οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες άμυνας και επέμβασης» είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος στη γαλλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα MER ET MARINE.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι η αυστριακή εταιρεία Schiebel ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα για την ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας των drones που παράγει.
Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων Camcopter S-100 που προορίζονται για τις φρεγάτες άμυνας και επέμβασης (FDI), που κατασκευάζονται από τη γαλλική Naval Group για την Ελλάδα.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις φρεγάτες FDI που κατασκευάζονται για την Ελλάδα από τη Naval Group στο Lorient, αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα.
⚓️🚁🇬🇷 Premiers essais validés pour les drones @SchiebelGroup #Camcopter S-100 destinés aux #FDI grecques https://t.co/sYlwtjZqV0 pic.twitter.com/6TFLcHADsb— Philippe Top-Action (@top_force) April 28, 2026
