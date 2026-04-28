Γαλλία: Επιτυχημένες οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες
Τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις φρεγάτες FDI που κατασκευάζονται για την Ελλάδα, αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ

«Επιτυχημένες οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες άμυνας και επέμβασης» είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος στη γαλλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα MER ET MARINE.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι η αυστριακή εταιρεία Schiebel ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα για την ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας των drones που παράγει.



Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων Camcopter S-100 που προορίζονται για τις φρεγάτες άμυνας και επέμβασης (FDI), που κατασκευάζονται από τη γαλλική Naval Group για την Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις φρεγάτες FDI που κατασκευάζονται για την Ελλάδα από τη Naval Group στο Lorient, αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα.
Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

