«Απορρίψτε το μίσος και τη βία»: Μήνυμα συμπαράστασης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Τραμπ μετά την επίθεση εναντίον του

Αναλυτικά η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ



«Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό που Εσείς και η Πρώτη Κυρία είστε καλά και εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας για το μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Παρακαλούμε τον Κύριο να του χαρίσει ταχεία και πλήρη ανάρρωση και να ενισχύσει όλους όσοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δημοσίων λειτουργών και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης», αναφέρει μεταξύ άλλων σε επιστολή συμπαράστασης προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, μετά το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον στις 26/4, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος.



Η παρέμβαση του Πατριάρχη δεν περιορίζεται σε μια τυπική διπλωματική κίνηση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ηθικής και πνευματικής τοποθέτησης απέναντι στη βία και τον διχασμό, που χαρακτηρίζουν ολοένα και περισσότερο τον δημόσιο λόγο διεθνώς.

«Μια τέτοια πράξη βίας, ειδικά στο πλαίσιο μίας εκδήλωσης αφιερωμένης στη δημόσια ζωή, την επικοινωνία και τις ευθύνες της δημοκρατικής κοινωνίας, αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ασφάλειας και της επείγουσας ανάγκης να απορριφθεί το μίσος, ο φανατισμός και κάθε μορφή επιθετικότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Θεό για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία δεν τραυματίστηκαν, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη μέριμνα για τον τραυματισμένο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των σωμάτων ασφαλείας στη διατήρηση της δημόσιας τάξης.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μήνυμα απόρριψης της βίας, του φανατισμού και της ρητορικής μίσους καθώς ο κ.κ.Βαρθολομαίος καλεί σε «ανανεωμένη δέσμευση για αυτοσυγκράτηση, αμοιβαίο σεβασμό και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου». Η τοποθέτηση αυτή αντανακλά τη διαχρονική στάση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η πολιτική πόλωση και οι κοινωνικές εντάσεις αυξάνονται σε πολλές χώρες.



Αναφορικά με τις διπλωματικές προεκτάσεις της επιστολής, επισημαίνεται ότι μέσω αυτής, επιβεβαιώνονται οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της αμερικανικής ηγεσίας, με τις μεταξύ τους σχέσεις να έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας, προστασίας μειονοτήτων και διαθρησκειακού διαλόγου.



Αναλυτές επισημαίνουν, ότι τέτοιες παρεμβάσεις λειτουργούν ως «ήπια ισχύς» (soft power), ενισχύοντας το ηθικό κύρος του Πατριαρχείου στη διεθνή σκηνή και προβάλλοντας έναν λόγο συμφιλίωσης πέρα από πολιτικές αντιπαραθέσεις.



Κλείνοντας την επιστολή του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαναβεβαιώνει τις προσευχές του για την ηγεσία και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, ευχόμενος «δικαιοσύνη, αρμονία και ομόνοια».