Σε δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια ο φόρος σε δισεκατομμυριούχους, αντίθετος ο κυβερνήτης Νιούσομ και εταιρείες τεχνολογίας
Πολίτες που στηρίζουν το μέτρο έχουν σχεδόν διπλάσιες υπογραφές από το απαιτούμενο
Οι υποστηρικτές πρότασης για την επιβολή εφάπαξ φόρου στους δισεκατομμυριούχους της Καλιφόρνιας έχουν συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές ώστε το μέτρο να τεθεί σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο.
Η εκστρατεία, η οποία χρηματοδοτείται από το συνδικάτο Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια υπογραφές, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης, ενώ απαιτούνται 870.000 υπογραφές για να πληροί τις προϋποθέσεις για να τεθεί σε ψηφοφορία.
Η πρωτοβουλία, όπως σημειώνει ο Guardian, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πολιτικά ζητήματα στην πολιτεία.
Τα συνδικάτα έχουν προωθήσει την πρωτοβουλία ως τρόπο αντιμετώπισης του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και της επισιτιστικής βοήθειας. Ωστόσο οι ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου αλλά και ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ έχουν καταδικάσει την πρόταση και έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν την ψήφισή της.
Ο Σεργκέι Μπριν, ένας από τους δύο ιδρυτές του Google, έχει δωρίσει τουλάχιστον 45 εκατ. δολάρια σε ομάδα λόμπινγκ κατά της πρότασης. Από την άλλη πλευρά ο Λάρι Πέιτζ, ο έτερος συνιδρυτής του Google, αλλά και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μετέφεραν περιουσιακά τους στοιχεία εκτός Καλιφόρνιας.
Η Καλιφόρνια έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία – υπολογίζονται σε μερικές εκατοντάδες. Σχεδόν το ήμισυ του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της πολιτείας, προέρχεται από το 1% των πλουσιότερων.
Αναλυτές εκτιμούν ότι μια μαζική έξοδος δισεκατομμυριούχων θα μπορούσε να σημαίνει απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε φορολογικά έσοδα.
Ποιους αφορά το μέτροΤο μέτρο θα επιβάλει έναν εφάπαξ φόρο 5% στα περιουσιακά στοιχεία των δισεκατομμυριούχων, μεταξύ των οποίων μετοχές, έργα τέχνης, επιχειρήσεις, συλλεκτικά αντικείμενα και πνευματική ιδιοκτησία, για να καλύψει τις περικοπές ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στις υπηρεσίες υγείας για άτομα χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες υπογράφηκαν πέρυσι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο φόρος θα εφαρμοζόταν αναδρομικά στους δισεκατομμυριούχους που ζούσαν στην πολιτεία από την 1η Ιανουαρίου.
Γιατί είναι αντίθετος ο κυβερνήτηςΟ Νιούσομ αντιτίθεται εδώ και καιρό στους φόρους περιουσίας σε επίπεδο πολιτείας, καθώς πιστεύει ότι τέτοιες επιβαρύνσεις θα ήταν επιζήμιες για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου (αν βέβαια η Καλιφόρνια ήταν ανεξάρτητο κράτος). Ο κυβερνήτης, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειές του να ματαιώσει την πρόταση και δήλωσε ότι θα «κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει την πολιτεία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα