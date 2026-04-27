Ομπάμα για επίθεση στην Ουάσινγκτον: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»
Ομπάμα για επίθεση στην Ουάσινγκτον: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταδίκασε τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ομπάμα για επίθεση στην Ουάσινγκτον: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»
Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε χθες Κυριακή την επίθεση της προηγουμένης στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέθετε η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον διάδοχό του και νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για τα κίνητρα πίσω από τα πυρά στο δείπνο (της Ένωσης) των Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) μέσω X.

Εξέφρασε ανακούφιση που «ο πράκτορας ο οποίος τραυματίστηκε θα γίνει καλά»--χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

