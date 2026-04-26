Λίβανος: 14 νεκροί και 37 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα στον νότο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότο της χώρας προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 14 ανθρώπων, παρά την πρόσφατη παράταση της εκεχειρίας.



Δύο γυναίκες και δύο παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση και πρόσθεσε ότι άλλοι 37 τραυματίστηκαν.