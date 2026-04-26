Στις Βρυξέλλες την Τετάρτη ο Μάγιαρ για συνομιλίες με την πρόεδρο της Κομισιόν
Θέμα της συνάντησης είναι το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συντριπτική εκλογική ήττα του προκατόχου του Βίκτορ Ορμπαν
Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για άτυπες συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με θέμα το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συντριπτική εκλογική ήττα του προκατόχου του Βίκτορ Ορμπαν.
«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», είπε ο Πίτερ Μαγιάρ την ώρα που η ουγγρική οικονομία παραμένει ουσιαστικά στάσιμη την τελευταία τριετία.
