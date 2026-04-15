Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Ο νέος πρωθυπουργός Μάγιαρ «θα κάνει καλή δουλειά», εκτιμά ο Τραμπ
Αν και ο ίδιος, όπως και ο Τζέι Ντι Βανς, είχαν στηρίξει αναφανδόν τον Βίκτορ Όρμπαν, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις σχέσεις με την Ουγγαρία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ «θα κάνει καλή δουλειά», παρότι είχε υποστηρίξει σθεναρά -όπως εξάλλου έπραξε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς- τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.
Είπε μάλιστα στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του ABC News πως ο Μάγιαρ «είναι καλός άνθρωπος».
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την σαρωτική νίκη του του κόμματός του, TISZA, ο Μάγιαρ υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει πως έρχεται «μια νέα εποχή στην Ουγγαρία».
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δείξει την υποστήριξή της στον Όρμπαν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε γι’ αυτόν τον σκοπό στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Τη Δευτέρα ο Βανς δήλωσε λυπημένος που ο Όρμπαν δεν εξασφάλισε την επανεκλογή του, αλλά διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν «πολύ καλά» με τον διάδοχό του.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ABC, ο Τραμπ απέφυγε να πει με βεβαιότητα εάν τυχόν δική του επίσκεψη αντί του Βανς θα έκανε τη διαφορά για τον Όρμπαν. «Ήταν πολύ πίσω» στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε και συμπλήρωσε: «Δεν αναμείχθηκα αυτήν τη φορά. Ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος, πάντως».
Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι ο Μάγιαρ προέρχεται από τους κόλπους της παράταξης του Όρμπαν και συμμερίζεται τις απόψεις του στο μεταναστευτικό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
