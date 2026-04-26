Κατά την 40η επέτειο του Τσερνόμπιλ, ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»
Η Ρωσία «για άλλη μια φορά οδηγεί τον κόσμο στο χείλος μιας προκαλούμενης από τον άνθρωπο καταστροφής», τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία», με την ευκαιρία της 40ης επετείου του δυστυχήματος στο Τσερνόμπιλ, της χειρότερης καταστροφής σε πυρηνικό σταθμό στην ιστορία.
«Ο κόσμος δεν πρέπει να επιτρέψει να συνεχισθεί αυτή η πυρηνική τρομοκρατία και ο καλύτερος τρόπος για να βάλει τέλος σ' αυτή είναι να υποχρεώσει τη Ρωσία να σταματήσει τις ανεύθυνες επιθέσεις της», δήλωσε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στον πόλεμο που ξέσπασε το Φεβρουάριο 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Η Ρωσία «για άλλη μια φορά οδηγεί τον κόσμο στο χείλος μιας προκαλούμενης από τον άνθρωπο καταστροφής», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν τακτικά πάνω από το Τσερνόμπιλ και πως ένα απ' αυτά είχε προσκρούσει πέρυσι στο κέλυφος προστασίας του.
