Σέινμπαουμ για Τραμπ: «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση»
Μήνυμα στήριξης από την πρόεδρο του Μεξικού μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου
Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ σχολίασε πως «η βία δεν πρέπει να είναι ποτέ η λύση», λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι ο Aμερικανός ομόλογός της Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου αφού ακούστηκαν πυρά.
«Είναι ανακούφιση η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του είναι σώοι και ασφαλείς μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Τους απευθύνουμε τον σεβασμό μας. Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση», ανέφερε η αρχηγός του μεξικανικού κράτους, που ανήκει σε παράταξη της εθνικιστικής αριστεράς, μέσω X.
Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026
