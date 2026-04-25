Εντολή Νετανιάχου στους IDF: Χτυπήστε με δύναμη τη Χεζμπολάχ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό (IDF) να «χτυπήσει με δύναμη στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», σύμφωνα με λακωνική δήλωση του γραφείου του που εκδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ έρχεται μετά την εκτόξευση πυραύλων και τη χρήση drones από τη Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο σήμερα.

Όπως μεταδίδει το timesofisrael, η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο εν μέσω της εκεχειρίας και υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της οφείλονται σε υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.
