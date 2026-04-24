Συνάντηση με τον Ζοχράν Μαμντάνι θα έχει ο βασιλιάς Κάρολος
Βασιλιάς Κάρολος Γ' Ζόχραν Μαμντάνι Νέα Υόρκη

Συνάντηση με τον Ζοχράν Μαμντάνι θα έχει ο βασιλιάς Κάρολος

Θα παραστούν στην τελετή κατάθεσης στεφάνου στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Μανχάταν

Συνάντηση με τον Ζοχράν Μαμντάνι θα έχει ο βασιλιάς Κάρολος
Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να συναντήσει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Το «απρόσμενο δίδυμο», όπως το χαρακτηρίζει το Politico, θα παραστεί την προσεχή Τετάρτη στην τελετή κατάθεσης στεφάνου στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Μανχάταν.

Στην εκδήλωση θα παραστούν επίσης ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ και άλλοι αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν ανωνύμως.

Και είναι «απρόσμενο δίδυμο» γιατί ο Μαμντάνι είναι γιος ενός από τους πιο εξέχοντες μετα-αποικιακούς θεωρητικούς στον κόσμο, και ο Κάρολος ο μονάρχης μιας άλλοτε κραταιάς αποικιακής αυτοκρατορίας.

Ένα άλλο πράγμα που έχουν κοινό οι δύο, συνεχίζει το Politico: και οι δύο τα πάνε αρκετά καλά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

