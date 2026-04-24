Σταματά η ποινική έρευνα κατά Πάουελ για υπερβάσεις κόστους σε ανακαινίσεις κτιρίων της Fed
Τζερόμ Πάουελ FED

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα που είχε ξεκινήσει σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, η οποία αφορούσε καταγγελίες για αυξημένο κόστος σε κατασκευαστικά έργα.

Όπως δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο, η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον σε εσωτερικό επίπεδο, υπό την ευθύνη του γενικού επιθεωρητή της κεντρικής τράπεζας.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ πέρσι, ο οποίος είχε κατηγορήσει τη διοίκηση της Fed για υπερβολικές δαπάνες στις εργασίες ανακαίνισης κτιρίων, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσής του με τον Πάουελ.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θητεία του Πάουελ πλησιάζει στο τέλος της, ενώ η Γερουσία εξετάζει την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς, επιλογή του Τραμπ για τη διαδοχή του στην ηγεσία της Fed.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να διαδραμάτισε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος είχε αρνηθεί να στηρίξει την υποψηφιότητα Γουόρς, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρούσε στην απόσυρση της έρευνας κατά του Πάουελ.

