Σταματά η ποινική έρευνα κατά Πάουελ για υπερβάσεις κόστους σε ανακαινίσεις κτιρίων της Fed
Σταματά η ποινική έρευνα κατά Πάουελ για υπερβάσεις κόστους σε ανακαινίσεις κτιρίων της Fed
Όπως δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο, η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον σε εσωτερικό επίπεδο, υπό την ευθύνη του γενικού επιθεωρητή της κεντρικής τράπεζας
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα που είχε ξεκινήσει σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, η οποία αφορούσε καταγγελίες για αυξημένο κόστος σε κατασκευαστικά έργα.
Όπως δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο, η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον σε εσωτερικό επίπεδο, υπό την ευθύνη του γενικού επιθεωρητή της κεντρικής τράπεζας.
Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ πέρσι, ο οποίος είχε κατηγορήσει τη διοίκηση της Fed για υπερβολικές δαπάνες στις εργασίες ανακαίνισης κτιρίων, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσής του με τον Πάουελ.
Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θητεία του Πάουελ πλησιάζει στο τέλος της, ενώ η Γερουσία εξετάζει την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς, επιλογή του Τραμπ για τη διαδοχή του στην ηγεσία της Fed.
Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να διαδραμάτισε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος είχε αρνηθεί να στηρίξει την υποψηφιότητα Γουόρς, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρούσε στην απόσυρση της έρευνας κατά του Πάουελ.
Όπως δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο, η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον σε εσωτερικό επίπεδο, υπό την ευθύνη του γενικού επιθεωρητή της κεντρικής τράπεζας.
Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ πέρσι, ο οποίος είχε κατηγορήσει τη διοίκηση της Fed για υπερβολικές δαπάνες στις εργασίες ανακαίνισης κτιρίων, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσής του με τον Πάουελ.
Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θητεία του Πάουελ πλησιάζει στο τέλος της, ενώ η Γερουσία εξετάζει την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς, επιλογή του Τραμπ για τη διαδοχή του στην ηγεσία της Fed.
Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να διαδραμάτισε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος είχε αρνηθεί να στηρίξει την υποψηφιότητα Γουόρς, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρούσε στην απόσυρση της έρευνας κατά του Πάουελ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα