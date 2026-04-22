Τουλάχιστον 20 νεκροί σε επιθέσεις τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που αποδίδονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ στις πολιτείες Μπόρνο και Ανταμάουα της βορειοανατολικής Νιγηρίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους.
Ένοπλοι που επέβαιναν σε δίκυκλα έκαναν επιδρομές στα χωριά Πουμπάγκου και Μάγιο Λαντέ, ανέφερε ο περιφερειακός αξιωματούχος Μαντά Σαϊντού. Διευκρίνισε πως 11 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Πουμπάγκου και εννέα στο Μάγιο Λαντέ, συμπληρώνοντας πως οι δράστες πυρπόλησαν σπίτια και καταστήματα, και άρπαξαν τρόφιμα.
Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.
