Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν στο Κονγκό 1.100 Αφγανούς που τους βοήθησαν στον πόλεμο
Οι περισσότεροι από την ομάδα, που σήμερα ζει στο Κατάρ, πληρούν τις προϋποθέσεις για επανεγκατάσταση στις ΗΠΑ – Μεταξύ τους είναι εκατοντάδες παιδιά
Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συζητήσεις για την ενδεχόμενη αποστολή έως και 1.100 Αφγανών, οι οποίοι βοήθησαν τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Οι συζητήσεις για την επανεγκατάσταση, που δημοσίευσε για πρώτη φορά από την εφημερίδα New York Times, έρχονται μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει μια πρωτοβουλία που επέτρεπε στους Αφγανούς που συνέβαλαν στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ να υποβάλουν αίτηση για επανεγκατάσταση στις ΗΠΑ.
Αυτή η ομάδα περισσότερων από 1.000 Αφγανών, οι οποίοι έχουν παραμείνει στο Κατάρ για ένα χρόνο, περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, διερμηνείς καθώς και συγγενείς μελών του αμερικανικού στρατού. Η ομάδα περιλαμβάνει επίσης περισσότερα από 400 παιδιά, αναφέρει ο Guardian.
Οι Times ανέφεραν ακόμη ότι οι ΗΠΑ μετέφεραν αυτούς τους Αφγανούς στο Κατάρ για την προστασία τους, επειδή υποστήριξαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη χώρα τους, η οποία, μετά την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού, βρίσκεται και πάλι υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν. Δεδομένης της συνεργασίας τους με τις αμερικανικές δυνάμεις, η επιστροφή στο Αφγανιστάν θα μπορούσε ακόμη και να απειλήσει τη ζωή τους.
Περίπου 900 από τους 1.100 Αφγανούς στο Κατάρ πληρούν τις προϋποθέσεις για επανεγκατάσταση στις ΗΠΑ. Για τους υπόλοιπους 200, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συζητήσουν για την υποδοχή τους με χώρες εκτός του Κονγκό, μία χώρα που ταλανίζεται από βία.
