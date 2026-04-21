Αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάζονται σε τάνκερ στον Ινδο-Ειρηνικό που συνδέεται με το Ιράν, δείτε βίντεο
Δεν σημειώθηκε κάποιο επεισόδιο κατά την «επίσκεψη» των Αμερικανών στο τάνκερ Tifani που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων - Το ιστορικό του τάνκερ, που έχει πλεύσει υπό πολλές σημαίες
Επιχείρηση σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να περιορίσουν θαλάσσια δίκτυα που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια στο δεξαμενόπλοιο Tifani, που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση «δικαιώματος επίσκεψης», θαλάσσιας παρεμπόδισης και επιβίβασης στο δεξαμενόπλοιο M/T Tifani, το οποίο χαρακτηρίζεται «χωρίς σημαία» και τελεί υπό κυρώσεις.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM), στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την επιβολή διεθνών κυρώσεων και την παρεμπόδιση δικτύων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν.
Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις θαλάσσιας επιβολής σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη διάλυση παράνομων δικτύων και την αναχαίτιση πλοίων που βρίσκονται υπό κυρώσεις και φέρονται να υποστηρίζουν την Τεχεράνη.
«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα συνεχίσει να περιορίζει τη δυνατότητα κινήσεων πλοίων και φορέων που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες στο θαλάσσιο πεδίο.
Το ιστορικό του τάνκερ Tifani - Έχει πλεύσει υπό πολλές σημαίες
Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και στο οποίο επιβιβάστηκαν αμερικανικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρα ΗΠΑ) ναυπηγήθηκε το 2003 και έχει φέρει τέσσερα διαφορετικά ονόματα.
Σύμφωνα με τη διεθνή ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis, το Tifani έχει επίσης πλεύσει υπό πολλές σημαίες, μεταξύ των οποίων της Μαλαισίας, του Σεντ Κιτς και Νέβις, της Τανζανίας, του Καμερούν, του Παναμά και του Παλάου. Η τρέχουσα σημαία του αναφέρεται ως «άγνωστη» σύμφωνα με τη βάση δεδομένων. Το Πεντάγωνο, όταν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο, χαρακτήρισε το σκάφος «απάτριδο».
Η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του πλοίου βρίσκεται στο Σουρινάμ, σύμφωνα με την Equasis, ενώ η διεύθυνση του εμπορικού διευθυντή του αναφέρεται σε ένα γραφείο της WeWork στη Βομβάη. Τα ναυτιλιακά δεδομένα έδειξαν ότι κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Tifani βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και των ανατολικών Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Στις 10 Απριλίου, τρεις ημέρες πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, το πλοίο έφυγε από τον Κόλπο του Ομάν και την Τρίτη βρισκόταν μεταξύ της Σρι Λάνκα και της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Marine Traffic.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα