Ο σκιώδης στόλος αψηφά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν: 26 πλοία συνεχίζουν να κινούνται στα ιρανικά λιμάνια
Δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο παρά την αυστηροποίηση των περιορισμών από τις ΗΠΑ - Συνεχίζουν να κινούνται προς και από ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με πληροφορίες της Lloyd’s List
Συνολικά έως και 26 πλοία που εντάσσονται στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» καταγράφεται ότι συνεχίζουν να κινούνται προς και από ιρανικά λιμάνια, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις 13 Απριλίου, σύμφωνα με πληροφορίες της Lloyd’s List.
Όπως προκύπτει από τις ναυτιλιακές αναλύσεις, τουλάχιστον 11 δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη διασχίσει τη ζώνη αποκλεισμού, μεταφέροντας φορτία ιρανικής προέλευσης, μετά την έναρξη των αμερικανικών περιορισμών. Η εικόνα αυτή καταγράφεται παρά τις δηλώσεις της Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί πλήρη διακοπή της θαλάσσιας εμπορικής δραστηριότητας προς και από το Ιράν.
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το εύρος των κυρώσεων επεκτάθηκε λίγες ημέρες μετά την αρχική εφαρμογή τους, περιλαμβάνοντας πλέον και φορτία που χαρακτηρίζονται ως «contraband», όπως προϊόντα πετρελαίου και υλικά με πιθανή στρατιωτική χρήση. Η μεταβολή αυτή φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα πιο σύνθετο και ασαφές επιχειρησιακό περιβάλλον στη θαλάσσια περιοχή.
Κατά την ενημέρωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στις 16 Απριλίου, παρουσιάστηκε επιχειρησιακός χάρτης με τη γραμμή αποκλεισμού στον Κόλπο του Ομάν, γεγονός που δείχνει ότι ο σχεδιασμός είχε τεθεί σε εφαρμογή πριν γίνει πλήρως γνωστός στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, σχεδόν τα μισά από τα πλοία που καταγράφηκαν πέρασαν τη ζώνη πριν από τη διεύρυνση των περιορισμών, ενώ 12 πλοία φέρονται να την παραβίασαν μετά την αυστηροποίηση των όρων. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν τόσο σε ανατολική όσο και σε δυτική κατεύθυνση.
Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, το οποίο αναχώρησε από ιρανικό λιμάνι και διέσχισε τη γραμμή αποκλεισμού, παραβιάζοντας τόσο την αρχική όσο και τη μεταγενέστερη εκδοχή των περιορισμών. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά αναστροφής πορείας πλοίων κοντά στη ζώνη επιτήρησης, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη πίεση και αβεβαιότητα στην περιοχή, ενώ δεν λείπουν και αναφορές για στρατιωτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα περιστατικά. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά τις αμερικανικές δηλώσεις περί πλήρους επιβολής του αποκλεισμού, η ναυτική κυκλοφορία στην περιοχή συνεχίζεται με σημαντικές εξαιρέσεις και εντάσεις.
