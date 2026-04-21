Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει μπλοκάρει 27 πλοία στα Στενά του Ορμούζ, οι δύο επιλογές για το ιρανικό κοντέινερ
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει μπλοκάρει 27 πλοία στα Στενά του Ορμούζ, οι δύο επιλογές για το ιρανικό κοντέινερ

Ρυμούλκηση σε λιμάνι του Ομάν ή επιστροφή στο Ιράν, οι επιλογές που εξετάζονται για το  φορτηγό πλοίο Touska, το οποίο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ακινητοποίησε και κατέσχεσε την Κυριακή

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει μπλοκάρει 27 πλοία στα Στενά του Ορμούζ, οι δύο επιλογές για το ιρανικό κοντέινερ
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ανακόψει 27 πλοία που επιχείρησαν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού κοντά στα Στενά του Ορμούζ πριν περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων (CENTCOM).

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ομάδα Πεζοναυτών πραγματοποιεί έρευνες και σαρώνει μεγάλο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων στο φορτηγό πλοίο Touska, το οποίο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ακινητοποίησε και κατέσχεσε την Κυριακή στον Κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται προσπάθεια πλοίου να αποφύγει τον αμερικανικό αποκλεισμό από την επιβολή του την περασμένη εβδομάδα, σε ό,τι αφορά πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.



Αμερικανοί αξιωματούχοι θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για το πλοίο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η ρυμούλκηση του πλοίου στο Ομάν, σύμφωνα με ανεξάρτητους ειδικούς, ή η άδεια επιστροφής του σε ιρανικό λιμάνι, εφόσον είναι σε θέση να πλεύσει.

Το πλήρωμα του Touska αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

«Το μήνυμα έχει περάσει και τα περισσότερα πλοία δεν επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή», δήλωσε σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ο Κέβιν Ντόνεγκαν, απόστρατος αντιναύαρχος και πρώην επικεφαλής διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο κυβερνήτης του Touska φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών αρχών μέσω ασυρμάτου να σταματήσει την πορεία του.



Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων Spruance, ένα από τα περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία που επιτηρούν τον αποκλεισμό, διέταξε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το μηχανοστάσιο. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ με το πυροβόλο Mk-45 προς το σύστημα πρόωσης του πλοίου, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, η οποία δημοσιοποίησε και σχετικό βίντεο.

Το πυροβόλο καταστρώματος Mk-45, που βρίσκεται στην πλώρη του Spruance, μπορεί να εκτοξεύει 16 έως 20 βλήματα το λεπτό. Τα βλήματα διαμέτρου πέντε ιντσών ζυγίζουν περίπου 70 λίβρες το καθένα και περιέχουν εκρηκτική ισχύ ισοδύναμη με περίπου 10 λίβρες ΤΝΤ.

Εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επανέλαβε τη Δευτέρα την απειλή ότι η Τεχεράνη θα λάβει «τα αναγκαία μέτρα κατά του αμερικανικού στρατού» ως απάντηση στην κατάσχεση του πλοίου, σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση. Όπως ανέφερε, το Ιράν έχει μέχρι στιγμής αποφύγει αντίποινα προκειμένου να προστατευθούν το πλήρωμα του πλοίου και μέλη των οικογενειών τους.



Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, ωστόσο το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι τέτοια επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε.

Το Touska ήταν ένα από «πολλά πλοία ενδιαφέροντος» που παρακολουθούνται τις τελευταίες ημέρες από αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τόσο εντός όσο και εκτός της ζώνης αποκλεισμού, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο.

«Έχουμε εικόνα για κάθε ένα από αυτά», δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σε άλλες περιοχές του κόσμου, και ιδιαίτερα στον Ινδο-Ειρηνικό, θα «επιδιώξουν ενεργά κάθε πλοίο με ιρανική σημαία ή κάθε πλοίο που επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν».
