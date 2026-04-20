Στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη ο νέος γύρος επαφών Ισραήλ - Λιβάνου για την εκεχειρία, λέει το Reuters

Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ισραηλινή πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επαφή αυτού του είδους μετά την εφαρμογή της δεκαήμερης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την προηγούμενη εβδομάδα.



Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Οι προγραμματισμένες συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι καταβάλλουν προσπάθειες για την παράταση της εκεχειρίας. Ο πρόεδρος της λιβανικής Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι η Ουάσιγκτον πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο απέφυγε να διευκρινίσει εάν υποστηρίζει την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, ενδεχόμενο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.



Το τηλεοπτικό δίκτυο MTV του Λιβάνου μετέδωσε ότι ο χρόνος της επίσκεψης του Αούν στην Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις των επόμενων ημερών και από το εάν θα επιτευχθεί παράταση της εκεχειρίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η λιβανική πλευρά επιμένει η συνάντηση του προέδρου Αούν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιηθεί σε διμερές επίπεδο, χωρίς τη συμμετοχή του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Σε ξεχωριστή τοποθέτηση, ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου, Τζο Σάντι, δήλωσε ότι ο χάρτης που δημοσίευσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ο οποίος παρουσιάζει μια «προκεχωρημένη ζώνη ναυτικής άμυνας» που εκτείνεται από τις ακτές του Λιβάνου, δεν επηρεάζει τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που υπεγράφη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το 2022.



«Από νομική άποψη, αυτός ο χάρτης δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης», δήλωσε ο Σάντι στο Reuters. «Πολύ απλά, η συμφωνία ισχύει και τίποτα δεν αλλάζει».