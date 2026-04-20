Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που 29χρονη οδηγός πατάει και τραυματίζει τρεις πεζούς μετά από καυγά στο Λονδίνο
Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που 29χρονη οδηγός πατάει και τραυματίζει τρεις πεζούς μετά από καυγά στο Λονδίνο
Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - Μία 30χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας 50χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) στην οδό Argyll, στο Westminster, στο Λονδίνο, όταν μετά από καυγά μία 29χρονη πάτησε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό της τρεις πεζούς. Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη επί τόπου για απόπειρα δολοφονίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, μία 30χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ένας 50χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μία άλλη γυναίκα 30 ετών τραυματίστηκε ελαφρά.
Βίντεο που τραβήχτηκε από μάρτυρες και κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τον καβγά μεταξύ κάποιων γυναικών στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, μια γυναίκα φαίνεται να μπαίνει στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια να κινείται προς το μέρος μιας άλλης γυναίκας, που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντάς τη.
Επίσης, το αυτοκίνητο φαίνεται να χτυπά και έναν άνδρα που βρισκόταν κοντά στο σημείο και ετοιμαζόταν να ανέβει στο ποδήλατό του.
Η Αστυνομία δήλωσε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό και κάλεσε τυχόν μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί της.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, μία 30χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ένας 50χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μία άλλη γυναίκα 30 ετών τραυματίστηκε ελαφρά.
Βίντεο που τραβήχτηκε από μάρτυρες και κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τον καβγά μεταξύ κάποιων γυναικών στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, μια γυναίκα φαίνεται να μπαίνει στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια να κινείται προς το μέρος μιας άλλης γυναίκας, που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντάς τη.
Επίσης, το αυτοκίνητο φαίνεται να χτυπά και έναν άνδρα που βρισκόταν κοντά στο σημείο και ετοιμαζόταν να ανέβει στο ποδήλατό του.
Η Αστυνομία δήλωσε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό και κάλεσε τυχόν μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί της.
