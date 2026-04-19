Καφέ αρκούδα τραυμάτισε δύο Αμερικανούς στρατιώτες σε άσκηση στην Αλάσκα
ΚΟΣΜΟΣ
Αλάσκα Αρκούδα Στρατιώτες

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν από καφέ αρκούδα κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αλάσκα την Πέμπτη.

Η εφημερίδα Anchorage Daily News ανέφερε ότι οι στρατιώτες ανήκαν στην 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και ότι η άσκηση ήταν μια «άσκηση προσανατολισμού στην ξηρά» κοντά στη Συνδυασμένη Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον.

Αξιωματούχοι της κρατικής υπηρεσίας άγριας ζωής δήλωσαν ότι η επίθεση της αρκούδας φαίνεται να ήταν αμυντική, από μια αρκούδα που είχε πρόσφατα βγει από τη φωλιά της, μετά τη χειμερία νάρκη.

Το ABC News ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες, που είχαν τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στο Άνκορατζ και πλέον παρουσίαζαν βελτίωση.

