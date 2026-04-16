«Αύριο θα έχετε νέα από τη Σεβάστεια»: Δεκάδες συλλήψεις στην Τουρκία για απειλές επιθέσεων σε σχολεία, έκλεισε group στο Telegram με 100.000 χρήστες

Έξι ανήλικοι υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη για απειλές επίθεσης σε σχολείο της πόλης - Πάνω από 80 οι συλλήψεις, έκλεισαν 93 ομάδες στο Telegram μετά τα τραγικά περιστατικά σε Σανλιούρφα και Καχραμανμαράς

Κωνσταντινούπολη έπειτα από διαδικτυακές συνομιλίες στις οποίες γινόταν αναφορά σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην περιοχή Ουσκουντάρ, στην ασιατική πλευρά της πόλης. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο ενός γκρουπ στο Telegram που ονομαζόταν «C31K», αριθμούσε περίπου 100.000 μέλη και στο οποίο εντοπίστηκαν αναρτήσεις που φέρονται να εξυμνούσαν επιθέσεις σε σχολεία και να περιείχαν αναφορές σε πιθανά νέα περιστατικά.



Το C31K περιγράφεται ως ένα δίκτυο κυβερνοεγκληματιών που έχει προσελκύσει πρόσφατα σημαντική προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το όνομα της ομάδας, ακρωνύμιο του «The 31st Floor of Hell» (Ο 31ος όροφος της κόλασης), συμβολίζει το σκοτεινό και καταστροφικό περιεχόμενο που διαδίδουν τα μέλη της.



Ουσκουντάρ. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή έξι ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαδικτυακές συνομιλίες που θεωρήθηκε ότι συνιστούν απειλή με στόχο τη δημιουργία φόβου και πανικού στην κοινωνία.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά τα περιστατικά επιθέσεων σε σχολεία στις επαρχίες Σανλιούρφα και Καχραμανμαράς, πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό χρηστών που δημοσίευσαν ή αναπαρήγαγαν περιεχόμενο που θεωρήθηκε ότι εξυμνεί εγκληματικές ενέργειες ή υποκινεί βία. Στο πλαίσιο αυτό, 83 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ επιβλήθηκε περιορισμός πρόσβασης σε 940 λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, έκλεισαν 93 ομάδες στο Telegram, μεταξύ των οποίων και η ομάδα «C31K», στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 χρήστες.



Μάλιστα, ένα μήνυμα από χρήστη με το ψευδώνυμο «Barış Çelik» στην ομάδα, αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολλούς πελάτες για αύριο. Θα οργανώσουμε επιθέσεις σε σχολεία», ενώ ξεχώρισε και η τοποθέτηση ενός άλλου χρήστη: «Η δουλειά εξελίσσεται γρήγορα. Θα επιτεθούμε σε οποιοδήποτε σχολείο». Παρατηρήθηκε επίσης ότι στην ομάδα είχε κοινοποιηθεί ένας τιμοκατάλογος για τις επιθέσεις.







Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε δημοσιεύσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια τάξη, επισημαίνοντας ότι οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.



Έρευνα και στη Σεβάστεια



Κλείσιμο «Bufalo58», στο οποίο αναφερόταν ότι την επόμενη ημέρα θα υπάρξει νέα είδηση που αφορά τη Σεβάστεια. «Αύριο θα ακούσετε νέα από τη Σεβάστεια» ανέφερε το μήνυμα το οποίο είχε διακινηθεί. Η εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης.



Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε και στο Ζονγκουλντάκ, όπου μαθητής φέρεται να δημοσίευσε σε ομάδα στο WhatsApp μηνύματα που περιείχαν απειλές για επίθεση σε σχολείο, παραπέμποντας στα περιστατικά της Σανλιούρφα και της







Κατόπιν εντολής της εισαγγελίας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του μαθητή, όπου εντοπίστηκαν έξι φυσίγγια για πιστόλι κρότου. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ανηλίκων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηνύματα είχαν αναρτηθεί ως αστείο προς φίλους του και ότι τα φυσίγγια τα είχε κρατήσει ως αναμνηστικά.



Οι αναρτήσεις που εντοπίστηκαν σε ορισμένες ομάδες του Telegram προκάλεσαν έντονη ανησυχία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να περιείχαν αναφορές που εξυμνούσαν δράστες επιθέσεων, καθώς και μηνύματα που παρέπεμπαν σε πιθανά μελλοντικά περιστατικά.



Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε απειλητικές αναρτήσεις ή στη διάδοση περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στο κοινό.