14χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τρεις μαθητές και έναν δάσκαλο σε σχολείο στην Τουρκία, τουλάχιστον 20 τραυματίες
Ο δράστης, μαθητής της Β΄Γυμνασίου άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες, έχοντας στην κατοχή του πέντε όπλα και έπειτα αυτοκτόνησε - Το περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο που βρίσκεται στην επαρχία Καχραμάνμαρας
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Τουρκία έπειτα από πυροβολισμούς ενός 14χρονου σε Γυμνάσιο που βρίσκεται στην επαρχία Καχραμάνμαρας. Το σχολικό κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο πατέρας του δράστη συνελήφθη.
Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.
Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.
Ο κυβερνήτης του Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε: «Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε τα όπλα του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και άνοιξε πυρ σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του. Το αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής είναι προς το παρόν άγνωστο. Ας ελπίσουμε ότι τα τραυματισμένα αδέρφια μας θα αναρρώσουν. Δεν έχει σημειωθεί παρόμοια επίθεση σε κανένα άλλο σχολείο μας».
#SONDAKİKA Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. https://t.co/aLTFsR9M7z— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 15, 2026
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, ενώ, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί.
Vali Ünlüer: Saldırgan da öldü. Kargaşa anında kendisine ateş etti https://t.co/3I3zwMsohz pic.twitter.com/3TJNLE2Ify— CNN TÜRK (@cnnturk) April 15, 2026
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε πως: «Η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς».
🔴 #CNNTÜRK TV CANLI YAYIN https://t.co/ZgOfex7RH8— CNN TÜRK (@cnnturk) April 15, 2026
