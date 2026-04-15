Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο
Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο

Ο 14χρονος δράστης, που έβαλε τέλος σςτη ζωή του, φέρεται να πήρε όπλα και γεμιστήρες από το σπίτι του - Οι Αρχές δεν συνδέουν το περιστατικό με την τρομοκρατία

Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο
Δύο επιθέσεις σε σχολεία, η μία μάλιστα πολύνεκρη, μέσα σε δύο ημέρες συγκλονίζουν την Τουρκία.

Σήμερα, Τετάρτη, σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας, ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε με όπλα στο σχολείο και σκότωσε εννέα άτομα (οκτώ μαθητές και έναν εκπαιδευτικό) και τραυμάτισε άλλα 13, πριν βάλει και αυτός τέλος στη ζωή του.

Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος φοιτούσε στο σχολείο είναι γιος πρώην αστυνομικού. Οι γονείς του μαθητή έχουν συλληφθεί.

Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο
Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο
Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και αναμεταδόθηκαν και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα ενώ δέχονται καταιγισμό πυροβολισμών.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί θύμα του στους διαδρόμους περισσότερες από μία φορές για να βεβαιωθεί ενδεχομένως ότι δεν είναι πια στη ζωή.




Ο νεαρός δράστης εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Θύμα της επίθεσης ήταν η καθηγήτρια Άϊλά Κάρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Χθες, ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε ένοπλος σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, τραυματίζοντας πολλούς μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

