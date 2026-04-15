Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο
Ο 14χρονος δράστης, που έβαλε τέλος σςτη ζωή του, φέρεται να πήρε όπλα και γεμιστήρες από το σπίτι του - Οι Αρχές δεν συνδέουν το περιστατικό με την τρομοκρατία
Σήμερα, Τετάρτη, σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας, ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε με όπλα στο σχολείο και σκότωσε εννέα άτομα (οκτώ μαθητές και έναν εκπαιδευτικό) και τραυμάτισε άλλα 13, πριν βάλει και αυτός τέλος στη ζωή του.
Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος φοιτούσε στο σχολείο είναι γιος πρώην αστυνομικού. Οι γονείς του μαθητή έχουν συλληφθεί.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και αναμεταδόθηκαν και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα ενώ δέχονται καταιγισμό πυροβολισμών.
A new video shows students jumping from windows during the chaos; four people were killed and 20 others injured after an armed attack targeted Ayser Çalık Middle School in the Onikişubat district of Kahramanmaraş, Turkey, according to the governor. https://t.co/ZUE708R5iX pic.twitter.com/eaQb7bR99j— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 15, 2026
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar.#kahramanmaraş pic.twitter.com/5SLTcwKQig— Sol Yumruk (@Sol_Yumrukk) April 15, 2026
S*ldırganın edebiyat öğretmeni annesi zırhlı araçla gözaltına alınırken vatandaşlar tepki gösterdi. https://t.co/Azcw5kTJpD pic.twitter.com/GEZB7ReV4t— Anonim Muhabir (@anonimuhabir) April 15, 2026
Kahramanmaraş’ta ortaokula saldıran şahıs yakalandı.— Kaotik Haber (@kaotikhaber) April 15, 2026
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen 13-14 yaşlarındaki erkek şahıs yakalandı.
İlk öğrenimlere göre Şahsın tek başına pompalı tüfekle okula girdiği ve açtığı ateş sonucu çok… pic.twitter.com/aRdOhjLQeM
A teenage student shot at least four people dead, including three fellow pupils, and wounded at least 20 others at a middle school in Turkey, the local governor said, marking the country's second school attack in two days https://t.co/XNqhKBGNnf pic.twitter.com/PuudIpw41L— Reuters (@Reuters) April 15, 2026
Θύμα της επίθεσης ήταν η καθηγήτρια Άϊλά Κάρα.
Maraş’taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın fotoğrafı: pic.twitter.com/8TkofwVcxN— Whisper (@whisperhaber) April 15, 2026
Χθες, ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε ένοπλος σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, τραυματίζοντας πολλούς μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.
