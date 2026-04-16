Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Επίθεση Σχολείο

Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του

Ο ανήλικος εμφανίζεται να χορεύει λίγο πριν ανοίξει πυρ και σκοτώσει 9 ανθρώπους – Είχε ως πρότυπο τον μακελάρη της Καλιφόρνιας Έλιοτ Ρότζερ

Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του
9 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να απεικονίζει τον 14χρονο δράστη, Ισά Αράς Μερσίνλι, ο οποίος άνοιξε πυρ την Τετάρτη σε Γυμνάσιο στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν συμμαθητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο καταγράφηκε από συμμαθητές του λίγο πριν από τη φονική επίθεση στην επαρχία Καχραμάνμαρας.

Στο υλικό, ο ανήλικος εμφανίζεται να περπατά ρυθμικά στο σχολείο, σαν να χορεύει.

Δείτε το βίντεο:



Είχε πρότυπο τον μακελάρη της Καλιφόρνιας Έλιοτ Ρότζερ


Ο έφηβος αμέσως μετά την επίθεση, αυτοκτόνησε. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική αστυνομία, ο ανήλικος είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.

Κλείσιμο
Ο πατέρας του νεαρού -πρώην αστυνομικός επιθεωρητής- συνελήφθη και κρατείται, κατά την ίδια πηγή.

Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Δείτε φωτογραφίες του δράστη:

Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του
Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του
Βίντεο του 14χρονου δράστη λίγο πριν τη φονική επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, το τράβηξαν οι συμμαθητές του


«Υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του (...) αναλύεται αυτή τη στιγμή» και «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν διαπιστώνεται καμιά σχέση με τρομοκρατία, πρόκειται κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό», σύμφωνα με την τουρκική αστυνομία.



«Μαθητής έφθασε στο σχολείο με όπλα, κατά τα φαινόμενα του πατέρα του, στη σάκα πλάτης του», κατόπιν «μπήκε σε δυο αίθουσες κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως», είπε ο κ. Ουνλιέρ, την επομένη παρόμοιας ενέργειας, με δεκαέξι τραυματίες, σε λύκειο κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά από εκεί.

Αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα -- τα περισσότερα αδήλωτα και παράνομα.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης